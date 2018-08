TVE intenta competir amb Ferreras polititzant els migdies

Aposta ferma de TVE per la informació política en aquesta nova temporada. La televisió pública espanyola donarà molt pes els matins de dilluns a divendres al periodista Xabier Fortes, qui -a part de dirigir Los Desayunos- presentarà una tertúlia política els migdies. Aquest nou format ocuparà els espais de Amigas y conocidas i Saber Vivir, que han estat cancelats. TVE busca així competir contra Al Rojo Vivo d'Antonio García Ferreras en una franja maleida.El programa d'actualitat política de La Sexta manté un lideratge ferm abans dels telenotícies. De fet, Cuatro va intentar ficar-hi cullerada amb Las mañanas de Cuatro, ja existint, i també TV3 amb una doble tertúlia a Els Matins. Els matins intersetmanals a la cadena pública, doncs, comptaran amb tres blocs, on la informació política serà cabdal: Los desayunos, La mañana i la nova tertúlia.Cal recordar que Fortes és, precisament, una de les veus més crítiques amb la gestió del Partit Popular al capdavant de l'ens i la politització dels mitjans públics a l'Estat. En una entrevista a La Sexta , el periodista gallec va assenyalar que la situació a RTVE és "insostenible".La intenció de la nova cúpula del mitjà públic és, tal com declaren des de la Corporació a l'Agència EFE, "recuperar tota la tensió informativa del matí" per competir amb les cadenes privades.

