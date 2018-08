Mor l'escriptor i periodista Vicente Verdú

Vicente Verdú (Elx, 1942), escriptor i periodista, que va ser cap d'opinió i de cultura del diari El País, ha mort aquesta tarda a Madrid després d'una llarga malaltia. Va ser doctor en Ciències Socials per la Universitat de la Sorbona i autor de prop de vint llibres, alguns dels quals van ser guardonats amb premis prestigiosos, com El planeta americà (Anagrama d'Assaig) i Senyores i senyors (Espasa d'Assaig).Figura d'interessos culturals diversos, vinculat a una etapa brillant del diari del grup Prisa, sempre amb una espurna d'ironia en la seva mirada sobre la realitat, pintor destacat, amant dels aforismes, el febrer passat va presentar a Madrid el seu segon poemari, La muerte, el amor y la menta, que ell mateix va explicar com una manera de contemplar la vida des de l'epíleg de la seva existència i des de la llibertat amb què sempre va voler escriure.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)