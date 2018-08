«Toys 'R' Us» es queda a Catalunya

La cadena de botigues de joguines Toys 'R' Us de Sant Quirze del Vallès es mantindrà al municipi. Ho farà gràcies a que la societat inversora Green Swan hagi adquirit un 60% del negoci i l'altre 40% part de l'equip de gestió de la filial de la companyia a la Península Ibèrica.Aquesta adquisició suposa mantenir els establiments i els llocs de treball a Espanya i Portugal. És a dir, 51 botigues a l'Estat i 10 al país lusità, que en total signifiquen 1.300 empleats. Tot plegat després que el passat mes de març The Wall Street Journal avancés el tancament del negoci als Estats Units, d'on és originària l'empresa, i altres mercats que tenia repartits pel món.D'aquesta manera, Sant Quirze continuarà sent la primera botiga oberta a Catalunya de la firma americana, l'any 1991. També va ser el punt de partida a nivell estatal, ja que el mateix any es van obrir vuit centres més.

