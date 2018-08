Tivissa denuncia pintades de llaços grocs en elements patrimonials

La 'batalla' dels llaços grocs a les Terres de l'Ebre ha viscut un nou capítol a Tivissa, on ha creat indignació l'aparició de pintades de llaços grocs en elements patrimonials del poble, concretament en unes àmfores que decoren una rotonda d'accés al municipi i en cartelleria del Poblat ïber. L'alcalde, Jordi Jardí, ha expressat el seu enuig al facebook, tot afirmant que durant la nit "uns brètols, amb una evident tara mental de dimensions considerables", ha procedit a malmetre els símbols identificatius de la nostra història". Davant estos fets, s'ha procedit a presentar denúncia davant els Mossos d'Esquadra.En declaracions a l'aguaita, Jardí ha afirmat que veu l'acte "com un atac frontal al patrimoni de Tivissa, i per això hem procedit a realitzar una denúncia als Mossos d'Esquadra. La nostra voluntat és que torne tot a la normalitat, per això, en el moment en què tinguem el vistiplau dels Mossos, procedirem a netejar les pintades, encara que alguna és possible que ens coste molt per la superfície porosa de l'àmfora".L'alcalde de Tivissa també ha declarat que "les pintades s'han realitzat en espais de molt fàcil accés, ja que es troben a l'entrada del poble i la del Poblat Iber que és de fa dies, així que ha pogut ser qualsevol, no tenim cap idea de qui ha pogut ser".Poc després de la publicació feta per l'alcalde, membres del CDR de Tivissa s'han ficat en contacte amb ell i li han expressat la seua sorpresa i indignació pels fets. "Em tranquil·litza saber que ells no han estat, és més, s'han ofert voluntaris per a ajudar en la neteja", ha comentat l'alcalde. El CDR de Tivissa també ha expressat el seu rebuig a les pintades a través d'una publicació a les seues xarxes socials.Pel que fa a la polèmica d'esta setmana, després que els Mossos van identificar 14 persones amb mapes i eines per arrencar llaços en municipis ebrencs , l'alcalde comenta que "des de l'ajuntament no denunciarem el fet de treure llaços, però creiem fermament que algú té l'interès de fer creure allò que no és amb estes pintades".

