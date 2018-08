«Estem pitjor que estàvem»: l'epidèmia turística fustiga la Barceloneta

Els veïns denuncien inseguretat i el que qualifiquen d'una "crisi d'incivisme" i ja han editat 2.000 cartells per conscienciar

Un balcó de la Barceloneta amb una pancarta contra els pisos turístics. Foto: Albert Alcaide

L'Ajuntament de Barcelona assegura que s'han obert 2.403 expedients a habitatges turístics a la Barceloneta

El turisme s'ha fet seva la Barceloneta. Com si es tractés d'una epidèmia, aquest barri barceloní d'essència marinera s'omple, durant els mesos d'estiu, de tota mena d'accents, llengües i cultures. Però l'afluència de turisme no sempre és positiva ni respectuosa, i això és el que denuncien des de fa anys els veïns d'aquesta zona de la ciutat, que critiquen massificació i l'augment de l'especulació en l'habitatge. Quan es compleixen quatre anys de les imatges de turistes comprant totalment nuus al barri, els veïns asseguren que es troben sols i, sobretot, arraconats."Estem pitjor que estàvem", afirma ael vicepresident de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, Manel Martínez Vicente, que considera que el turisme al barri és un aspecte que "s'ha escapat de les mans" de tots els governs que darrerament ha tingut Barcelona. La imatge dels turistes nuus que va publicar en portada El Periódico ara fa quatre anys va ser, segons Martínez, el fet que va posar sobre la taula l'"escàndol", però que no ha acabat. Des de llavors, afirma que la situació veïnal a la Barceloneta ha empitjorat, i que l'incivisme ha agafat tics d'inseguretat.El principal problema que relaciona el turisme amb el barri són els pisos turístics. El nombre de llicències sota el govern de Xavier Trias va ascendir a més de 5.000 en tota la ciutat, segons recollien diverses pàgines web d'allotjaments com Airbnb. D'aquestes, la major part es concentraven a la Barceloneta -tot i que també hi havia molts habitatges que operaven sense llicència-. Aquesta situació va portar al fet que el 20% dels immobles del barri estiguessin destinats, segons asseguren els veïns, a l'activitat turística."Va ser el símptoma de l'especulació amb l'habitatge", explica Martínez. Un fenomen que el govern d'Ada Colau es va comprometre a frenar sota unes polítiques que, tal com denuncia, els veïns ja no es creuen: "Llavors, Barcelona en Comú ens va prometre l'oro i el moro". De fet, una de les líders del moviment veïnal que va destacar fa quatre anys va ser Gala Pin, ara regidora de Ciutat Vella pels comuns.Segons el portaveu de l'associació, ara hi ha "veritables organitzacions" que actuen "amb total impunitat". A més, Martínez assegura que, si bé l'any passat va disminuir el nombre de turistes al barri, això no va ser a causa de les polítiques de l'Ajuntament de Barcelona, sinó per l'atemptat a la Rambla que, segons creu, "va frenar-ho tot". "Aquest any s'ha tornat a viure altre cop el boom", sentencia.Els veïns van denunciar el cap de setmana passat la inseguretat i el que qualifiquen d'una "crisi d'incivisme". Sota la consigna de "la Barceloneta en Lluita" van tancar els principals accessos del barri i van lamentar les actituds irrespectuoses d'alguns dels turistes que hi resideixen. Entre les principals molèsties, explica Martínez, es troba la brutícia, els robatoris, la venda de droga, els orins al carrer, el botellón a la platja o la mobilitat de vehicles com segways en zones peatonals o no autoritzades. En el mateix sentit, a més, a principis d'estiu els veïns van editar 2.000 cartells en diversos idiomes on instaven els visitants a actuar amb civisme i respecte, i també van tornar a demanar al consistori més presència policial."Nosatres no volem un estat policial al barri, però sí que volem la policia per evitar la venda drogues i alcohol il·legal", afirma. De fet, ha assegurat que la situació empitjora cada any, i que cada vegada hi ha més venedors de llaunes de cervesa, tot que també de marihuana i cocaïna.El punt de vista dels veïns dista de la percepció que es té des del govern. La regidora Gala Pin, ara des de la institució, reconeix que la Barceloneta és un dels barris "que més pateix el model de turisme" que amenaça de ser insostenible. Per això, recorda que hi ha un pla de veïnatge al respecte, que busca aturar situacions de vulnerabilitat social, incompliment d'ordenances, normatives, vetllar pel descans veïnal i potenciar un ús comunitari i equitatiu dels carrers. A més, assegura que s'ha reforçat la presència de la Guàrdia Urbana, en coordinació amb els Mossos, i que s'han obert 2.403 expedients a habitatges d'ús turístic, dels quals 740 ja han estat sancionats o estan en seguiment perquè estiguin sense activitat.Els veïns també es queixen de la manca d'accions contra els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) amb ús turístic –com ara bicitaxis (denominats també trixis), segways i patinets elèctrics- per circular per rutes no autoritzades o fer-ho amb vehicles sense homologar. Segons el president de l'associació de veïns, molts d'aquests vehicles circulen en contradirecció i cada vegada n'hi ha més.Sobre això, l'Ajuntament assegura que també hi està treballant. Fins a finals de juliol, la Guàrdia Urbana ha interposat -en el conjunt de la ciutat- 2.800 denúncies i ha interceptat 98 vehicles no autoritzats. D'aquesta manera s'han doblat les multes que es van imposar entre el gener i el juliol de l'any passat, quan en van ser 1.343.El problema dels vehicles, però, només és un dels molts que afecten els veïns, indiquen. La llista és llarga, asseguren, i la convivència costosa. Al seu pas per la Barceloneta, el turisme massiu no es planteja paràmetres de respecte, sinó que fa el que veu al seu voltant. Al barri, les normes les marca l'entorn, i aquest entorn són els mateixos turistes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)