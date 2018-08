Valtonyc ja té decidit què farà si Bèlgica decideix extradir-lo

El “enaltecimiento del terrorismo” no es un delito de terrorismo (ni en Bélgica ni en España... es delito de opinión) y, una vez más, le han tratado de volar un gol a la Justicia belga pero no ha funcionado #FreeValtonyc — Gonzalo Boye (@boye_g) 21 d’agost de 2018

Valtonyc continuarà a l'exili a la ciutat flamenca de Gant almenys fins al setembre. La justícia ha ajornat, ara per ara, la decisió . El raper Josep Miquel Arenas ha assegurat, en una entrevista a TV3 posterior a la vista amb el jutge, que acceptarà la decisió del magistrat belga "sigui quina sigui". Confia, però, que la justícia de Bèlgica descarti l'extradició perquè, a diferència d'Espanya, "no està polititzada ni deriva de tribunals feixistes".Valtonyc, condemnat a tres anys i mig de presó per apologia del terrorisme, injúries a la corona i amenaces, defensa que la lletra de les seves cançons, "directes i incisives", s'empara en la llibertat d'expressió. En aquest sentit, el raper no es penedeix d'haver escrit contra la monarquia espanyola. "Només em penedeixo d'haver fet lletres homòfobes i d'haver atacat la reina per la seva condició de dona".Ha estat el mateix Valtonyc el que ha anunciat la decisió del jutjat i ha sentenciat que està "molt content" ja que a Bèlgica està en llibertat. El raper ha tingut un record pels presos polítics polítics catalans o els joves d'Altsasu, que considera que no poden tenir un "judici just" i no podran argumentar "en la seva defensa".Es dona la circumstància que el jutge d'aquest tribunal de primera instància no era el titular i la fiscalia ha preferit continuar estudiant el cas. La nova vista s'ha fixat per al 3 de setembre.L'Audiència Nacional espanyola el va condemnar a tres anys i mig de presó acusat d'apologia del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per unes cançons escrites fa sis anys. El raper mallorquí no va ingressar voluntàriament a la presó i es va exiliar a Bèlgica.La justícia espanyola va activar una euroordre per forçar-ne l'extradició. Inicialment, un jutjat belga el va mantenir en llibertat provisional a l'espera que es resolgués el procés L'advocat Gonzalo Boye ha expressat a través de Twitter que en el cas de Valtònyc no hi ha un delicte de terrorisme sinó d'opinió. A més, ha esgrimit que les injúries a la corona tampoc formen part del catàleg de 32 delictes, motiu pel qual obliga a la doble incriminació.A més de Boye, a Bèlgica compta amb l'advocat Paul Bekaert, conegut entre altres per representar Carles Puigdemont, i el seu fill, Simon Bekaert. Als jutjats de Gant ha rebut el suport d'amics, familiars i de Lluís Puig, conseller a l'exili.

