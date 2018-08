Dimarts negre a les platges catalanes: dos morts i una persona en estat crític

Dues persones han mort i una tercera ha resultat ferida crítica aquest dimarts a diferents platges catalanes, segons ha confirmat Protecció Civil. El primer incident ha tingut lloc cap a la una del migdia a la platja dels Muntanyans de Torredembarra. Un home de 86 anys de nacionalitat espanyola es banyava amb la família quan s'ha trobat malament. En sortir de l'aigua ha caigut desmaiat. Els serveis d'emergència han intentat salvar-li la vida sense èxit.El segon incident ha tingut lloc cap a tres quarts de dues del migdia a Calafell. Un home de 78 anys també de nacionalitat espanyola ha sofert una aturada cardíaca de la qual no se l'ha pogut remuntar.Finalment, a dos quarts de tres de la tarda, un altre cop a Torredembarra, una banyista de 70 anys ha quedat inconscient i ha estat traslladada en estat crític a l'hospital Santa Tecla de Tarragona.Des de Protecció Civil s'ha indicat que les dues platges estaven vigilades i que hi onejava la bandera verda. En el que va d'estiu han mort setze persones a les platges catalanes, tres d'elles per patologia.

