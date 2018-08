Mor una veïna de Manresa de 27 anys en un accident de moto a les Filipines

María Fernanda Barbadoro Castro, una manresana de 27 anys que el darrer any residia a Astúries per feina, ha mort aquest dilluns en un accident de moto mentre era de vacances a les Filipines amb diversos amics seus de Gijón, segons han informat familiars seus a les xarxes socials.Barbadoro va patir un accident la nit de dilluns quan conduïa una moto. Com a resultat de l'accident, tan ella com l'acompanyant que portava a darrere van ingressar en un centre hospitalari amb ferides molt greus on, al cap d'unes hores, la manresana va morir.María Fernanda Barbadoro va arribar a Manresa amb els seus pares provinent de l'Argentina quan era una nena. Després de fer secundària a l'Institut Lacetània, va cursar ADE a la UAB. Va entrar a treballar en una empresa de Barcelona que la va traslladar temporalment a Gijón el 2017, on residia actualment, tot i que els seus pares continuen residint al Bages. María Fernanda Barbadoro era molt coneguda en l'àmbit esportiu. Participava en totes les curses que podia a nivell internacional, i era una persona molt coneguda al Cube.Els tràmits per a la repatriació de les seves despulles ja s'han completat, però hi ha una investigació sobre l'accident que pot retardar el tràmit de retorn.

