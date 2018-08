El CITCO «inicia els tràmits» per a la incorporació plena dels Mossos d’Esquadra

Els Mossos d’Esquadra s’incorporaran properament de forma “plena” al Centre d’Intel·ligència Contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), segons ha anunciat el director general de la policia catalana, Andreu Joan Martínez, aquest dimarts. Segons Martínez, a la reunió que l’organisme ha mantingut aquest dimarts a Madrid, amb participació dels Mossos, s’ha acordat “iniciar els tràmits finals” que han de permetre la incorporació de la policia catalana com a “membre de ple dret”. En l’acord no s’ha fixat una data d’incorporació, però Martínez ha valorat que el pas és una bona notícia perquè “tanca una demanda operativa imprescindible”.Andreu Joan Martínez ha valorat “molt positivament” la reunió del CITCO d’aquest dimarts en què han participat els Mossos. D’una banda, l’organisme ha assumit el compromís de mantenir reunions diàries “mentre es consideri convenient” per intercanviar informació “de dades policials o elements que siguin d’interès”, reunions on el cos de Mossos “hi serà present”.De l’altra, el CITCO “ha assumit la voluntat” d’iniciar els tràmits “tècnics” i “finals” per a la incorporació dels Mossos d’Esquadra com a membres de ple dret. Aquesta és una vella reclamació del Govern de la Generalitat que es va aprovar en la darrera Junta General de Seguretat del juliol de 2017, tal com ha recordat Martínez. En aquest sentit, i malgrat que l’acord no té data definitiva per a la incorporació dels Mossos, el seu màxim responsable considera que l’anunci ja és una bona notícia perquè “tanca una demanda operativa imprescindible”.

