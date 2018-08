La carta de comiat de l'atacant de Cornellà: «Déu, saps que això és una maledicció en la meva religió»

"Déu, tu saps que això és una maledicció en la meva religió". Aquestes són algunes de les paraules que es poden llegir a la carta de comiat que va deixar l'home que va ser abatut a la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Cornellà, després que s'abraonés sobre d'una agent amb un ganivet de grans dimensions al crit d'"Al·là és gran", segons ha avançat la Cadena SER. Aquesta carta s'ha trobat a la casa on aquest residia amb la seva exparella, i que aquest dilluns va ser registrada per part de la policia catalana per ordre de l'Audiència Nacional.Ara, la carta ja consta al sumari que s'instrueix des de Madrid. Concretament, es tracta d'un text escrit a mà i en àrab, on l'atacant fa diverses referències a Déu perquè l'ajudi en la seva comesa i contra la seva "maledicció" que, segons diu, contravé la seva religió, vida i destí. En la mateixa missiva, li demana que, des del seu "poder" i "favor" l'ajudi en "aquest assumpte". "Allunya'm d'ell i dona'm la teva benedicció", resa.Tal com també va avançar l'emissora aquest dilluns, l'exparella de l'acusat va explicar que l'home tenia la voluntat de suïcidar-se per ser homosexual, ja que això suposava una "vergonya" en la seva religió.

