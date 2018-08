Un llaç groc amb caiacs a les Medes pels presos i exiliats

Divuit caiacs de color groc han format un llaç groc al costat de les Illes Medes (Baix Empordà) per demanar la llibertat de tots els polítics que estan a la presó i també les persones a l'exili en una acció titulada "Sense límits".Els participants han sortit a les deu del matí des de la platja de l'Estartit amb una foto de cadascun dels membres de l'anterior govern de la Generalitat, així com també dels presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, el raper Valtonyc, Marta Rovira, Anna Gabriel o l'empresari gironí Jami Matamala, qui acompanya Carles Puigdemont a l'exili.Posteriorment un grup de submarinistes, entre ells l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, han submergit les fotografies al fons del Carall Bernat, per acostar-los al fons marí de les Illes Medes. Mentrestant, els caiaquistes han creat un llaç groc amb les seves embarcacions al crit de "llibertat". El germà de Jordi Sànchez, Xavier Sànchez, també ha acompanyat tots els voluntaris.

