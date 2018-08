JxCat afirma que la mesa del Parlament hauria de decidir sobre el sou dels diputats suspesos

La retirada del sou dels diputats suspesos per ordre de Pablo Llarena va suposar l'últim xoc públic entre JxCat i ERC abans de vacances, fa un mes. La llista de Carles Puigdemont va lamentar que aquest tràmit es va fer sense el seu aval , per bé que, pocs dies abans, el mateix grup reconeixia que ni els mateixos diputats volien percebre el salari. ERC es va comprometre a buscar una sortida que permeti recuperar aquesta paga, però aquest dimarts el vicepresident del Parlament, Josep Costa, ha declarat a la Universitat Catalana d'Estiu que els polítics encausats continuen sense cobrar per desacord de la mesa de la cambra.Aquesta retirada era una de les conseqüències de la suspensió dels diputats per part del Suprem i, segons fonts parlamentàries, es va executar de manera tècnica per part de l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament, a diferència de la qüestió del vot en el ple, que sí que es va tractar en la mesa sense acord . En tot cas, Costa ha explicat que no té constància que els presos polítics i exiliats hagin reclamat el sou, ja que ara mateix tenen altres prioritats. En tot cas, si el demanessin, avança que la mesa haurà de decidir si tenen dret a cobrar-lo. També ha recordat que no es reinicien els plenaris fins a l'octubre, i que, si es dona l'ocasió, creu "que s'arribarà a un acord".Costa ha fet les declaracions abans d'entrar a l'acte "Justícia i conflicte polític" del Liceu Renouvier de Prada, en la qual ha participat Raimon Tomàs, que porta la defensa de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell i el catedràtic de filosofia del dret Joan Josep Moresso.El vicepresident del Parlament ha lamentat que, a l'estat espanyol, "la justícia s'ha polititzat, i la política s'ha judicialitzat". En un discurs on ha criticat la manca de separació de poders d'Espanya, ha destacat que "l'Estat no actua com un estat de dret, perquè no és previsible amb res del que fa". A més, ha afegit Costa, és "imperatiu que les lleis s'adaptin a demandes populars i mandats democràtics".Pel que fa a les causes dels presos polítics, Tomàs, l'advocat de Forcadell, ha assegurat que a "l'octubre no hi haurà cap judici", ja que demanaran una ampliació dels terminis i, donat que la causa té més de 1000 pàgines, preveu que Llarena ho haurà de concedir. També ha afegit que tenen la voluntat que el judici tingui el "màxim de publicitat possible" i que intentaran gravar-lo per complet. Respecte a la possibilitat que l'entitat Òmnium porti observadors internacionals al judici, el lletrat de Forcadell ha confirmat que en té "constància", però que no ho gestiona ell.El catedràtic de filosofia de dret Joan Josep Moresso també ha participat en la ponència, que s'ha celebrat en un auditori ple a vessar. Ha lamentat la presó provisional dels presos polítics i l'ha titllat d'"inconstitucional". En tot cas i malgrat l'ofensiva de l'Estat, confia que l'independentisme "no surti de la llei" per aconseguir els seus objectius polítics.

