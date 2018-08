El dia del «sobregir»: quan la Terra ja no ens pot mantenir

El dia del "sobregir" s'ha avançat. Ha estat més aviat que mai. El 1970 era el desembre, però cada vegada s'avança més. El 1992 va ser el 13 d'octubre i el 2000, l'u de novembre. Però entre el 2009 (25 de setembre) i el 2010 (21 d'agost) es va accelerar. I, enguany, s'ha avançat un dia: s'esperava el dos d'agost.

i sobre els altres animals amb qui el compartim. Amb la nostra presència i les nostres activitats, el planeta necessita més d'un any i mig per regenerar el que consumim en un any.. Per suportar el nostre nivell de consum com actuem avui, necessitaríem 1,7 terres –segons dades de la Xarxa Global per la Petjada Ecològica (Global Footprint Network).. Es mesura en "hectàrees globals". En dades de 2014, els tres primers llocs els ocupen la Xina (5.200 milions d'hectàrees globals i 1.400 milions d'habitants), Estats Units (2.670 milions d'hectàrees globals i 319 milions d'habitants) i l'Índia (1.450 milions d'hectàrees globals i 1.247 milions d'habitants). Espanya ocupa el lloc vint-i-u (176 milions d'hectàrees globals i 46,6 milions d'habitants).. El 2014, els habitants de Qatar van necessitar 15,7 hectàrees globals per càpita. A Espanya hem consumit 3,8 hectàrees globals (l'any anterior van ser 3,9, i el 2007 –abans de la crisi– gairebé 6!); és a dir, necessitem tres països com el nostre per a produir el que consumim i absorbir el que rebutgem. Les hectàrees globals requerides per habitant en els països mencionats abans són els Estats Units (9,9), La Xina (3,7) i l'Índia (1,1).Fem servir més recursos ecològics dels que la natura pot regenerar i emetent més diòxid de carboni a l'atmosfera que els ecosistemes poden absorbir. Cal reconsiderar la sobrepesca, la sobreexplotació dels boscos; si seguim així, el 2050 consumirem com si tinguéssim dos planetes i mig.. El deute que adquirim en el planeta pren diverses formes. Una d'elles és el canvi climàtic. La manca i encariment de recursos; les onades de calor i maltempsades inesperades.. Fins i tot hi ha qui compra parcel·les a Mart. Parcel·les que són com iglús, perquè no es pot sortir a l'exterior; un lloc hostil de sorra i pedres a -133 °C.. Les línies d'acció proposades van a equilibrar l'oferta i la demanda de la població de les ciutats, que anirà pujant; buscar fonts energètiques que no consumeixin carboni; consumir aliments localment i evitar els que són altament processats. I frenar el creixement demogràfic.. Podem reciclar, recuperar materials, produir energies renovables, mirem d'anar reduint el consum de carboni. Aquí ens ofereixen idees per a moure la data.(només l'empremta de carboni correspon aproximadament al 60% de l'empremta ecològica global) tiraríem enrere la data en gairebé noranta dies. Com va quedar clar a la cimera de París de 2015: «no tenim pla B, perquè no tenim planeta B».

