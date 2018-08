«És ben trist haver d'anar a la presó per preparar la Nit de Santa Llúcia»

L'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha visitat aquest dilluns al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, al Centre Penitenciari Lledoners, situat a Sant Joan de Vilatorrada. La trobada tenia una doble finalitat: definir la Festa de les Lletres Catalanes i traslladar a Cuixart el compromís del govern municipal i de la majoria del ple amb la defensa de la llibertat dels presos polítics, així com conèixer de primera mà la seva situació després de més de deu mesos en presó preventiva.Serracant ha manifestat, un cop fora, que “és ben trist haver d'anar a la presó per començar a concretar amb Òmnium Cultural els detalls de la Nit de Santa Llúcia que enguany tenim la sort d'acollir a Sabadell " i ha sentenciat, "en democràcia no hi pot haver presos polítics.”Cuixart, a través d'un comunicat de l'entitat sobiranista, ha assegurat que “ningú impedirà que seguim treballant incansablement per la cultura i la cohesió. Farem una Nit de Santa Llúcia fantàstica a Sabadell. Mai resignats, i sempre tossuts, com deia Joan Oliver". Ha posat en relleu la importància d'aquest esdeveniment literari per "integrar al seu voltant la cultura viva de la ciutat, des d'allò més tradicional fins al més contemporani", remarcant "la rellevància cultural de Sabadell. La Nit ha de ser una gran oportunitat per generar noves relacions al conjunt de la ciutat".Serracant ha estat acompanyat en la visita a Lledoners per la membre de la junta d'Òmnium, Roser Sebastià, i altres representants de l'Ajuntament.Tot i que es coneixia de la trobada entre el batlle sabadellenc i Cuixart , Serracant ha difós a través del seu compte de Twitter un cop ha finalitzat la cita. La parella del president d'Òmnium, Txell Bonet, li ha volgut agrair, també amb una piulada, la visita i que la ciutat aculli aquest esdeveniment cultural al desembre.

