El PP demana una reunió del pacte antigihadista després dels fets de Cornellà

El president del PP, Pablo Casado, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, on li sol·licita formalment la convocatòria "al més aviat possible" del pacte antigihadista.El líder del PP considera que hi ha "certa radicalització" en col·lectius musulmans de Catalunya i que cal tornar a seure els principals partits per compartir informació sobre la situació, especialment després dels fets succeïts el dilluns a una comissaria de Cornellà de Llobregat on un jove armat amb un ganivet va entrar al crit "d'Al·là és gran" i els agents el van abatre."És important que en aquesta matèria anem junts però necessitem informació, eficàcia i lleialtat per part del govern espanyol", ha manifestat en visita oficial a Melilla, on ha carregat també contra l'executiu de Pedro Sánchez per "no tenir política migratòria".Casado també ha demanat al govern del PSOE que impulsi el pla aprovat pel consell de ministres contra la radicalització violenta aprovat durant la darrera legislatura de Rajoy.

