La Festa Major de Sants: guarnits, música, castellers i activitats per tots els públics

Mapa dels carrers de Sants guarnits durant la Festa Major Foto: Ajuntament de Barcelona

"Sortim al carrer a celebrar allò que tenim més preuat, que és la vida", va reivindicar l'actriu i pregonera d'enguany de la Festa Major de Sants , Gemma Deusedas. L'actriu, coneguda pel seu personatge d'Helena García Melero al Polònia, va ser l'encarregada de donar el tret de sortida de la Festa Major, que se celebra al barri de Barcelona del 18 al 26 d'agost.Els paral·lelismes amb la Festa Major de Gràcia són inevitables, perquè se celebren en dates similars i totes dues guarneixen els carrers, tot i que la Festa Major de Sants és menys massificada i, en general, més popular. Les activitats unitàries, els guarnits i la Festa Major alternativa -que avui celebra el seu pregó alternatiu a l'espai Berta Caceres a les 20 h.- són els tres pilars que conformen una festa "molt familiar", segons asseguren veïns del barri.Aquest dimarts 21 d’agost, a partir de les 21.30 h, els concerts de festa major ompliran el parc de l’Espanya Industrial. Primer, amb la formació Himalaia, un grup que combina punk cru i rock progressiu elegant i contemporani. I després, a les 23 h, el grup Animal farà ballar el públic a ritme de pop, folk, reggae i soul. El dimecres 22, l’Orquestra La Montecarlo tocarà a la plaça de la Farga, a partir de les 23 h.Els caps de cartell dels concerts organitzats pels castellers de Sants seran Ovella Xao i els Strombers, aquest dijous 23; Pachawa Sound, Auxili i Bemba Saoco marcaran el ritme amb reggae i cúmbia electrònica divendres 24 i JoKB, Pepet i Marieta i PlanB marcaran musicalment el dissabte 25, a l'aparcament davant l'estació d'autobusos del carrer de Viriat.Dimecres 22, dijous 23 i divendres 24, el Centre Cívic de Cotxeres organitza visites guiades als set punts històrics del barri i l'Associació Lúdica Sants-Niggurath participa a la festa organitzant una ludoteca al carrer de Sagunt a partir del dijous 23 a les 17.30h.Divendres 24 d’agost a les 10 h es farà l’ofrena floral a sant Bartomeu, patró de la vila. Primer a l’església de Santa Maria de Sants i, després, al Mercat de Sants, on seguidament tindrà lloc el tradicional aperitiu mariner de festa major.La tradició dels guarniments és un altre pilar de la Festa Major de Sants. Francesc Lambiés, veí del barri i jubilat, assegura que porta més de 20 anys participant en el guarniment del carrer Vallespir (de Dalt). “Vaig estar uns 10 anys de col·laborador”, apunta, “i des de l’any 2.000 em cuido de dissenyar i fer una de les portalades”.Lambiés està content perquè veu garantit el relleu a la comissió de festes. “Enguany hi ha una comissió nova, molt bona, molt activa, i que en qüestió de fer figures són fabulosos”, assenyala. Sembla, doncs, que en aquest carrer –que enguany ha fet “una recopilació dels dolents de les pel·lícules”-, hi ha guarniment assegurat per als propers anys.Són 14 els carrers i places guarnits per la Festa Major de Sants. Més enllà de Valladolid i Vallespir (de Dalt i de Baix), hi ha també el carrer Alcolea (també amb els seus dos trams), Galileu, Finlàndia, Guadiana o la Plaça La Farga, entre altres. Enguany el carrer Galileu ha guanyat el primer premi de guarnits de la Festa Major de Sants. El premi de votació popular es concedeix el dissabte 25 en un acte en què participa Núria Feliu i actuen els Gegants de Sants. Més tard, tindrà lloc el correfoc de la Festa Major.Tot plegat, el dia abans de la cloenda de les Festes de Sants amb el Piromusical que tindrà lloc també al Parc de l’Espanya Industrial el diumenge 26 d’agost a partir de les 22h.

