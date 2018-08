Aragonès tornarà a plantar dimecres el Consell de Política Fiscal i Financera

La Generalitat no enviarà cap representant a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d'aquest dimecres. Així ho ha notificat el vicepresident català i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en una carta remesa aquest dimarts en què reitera els arguments pels quals ja no va assistir a l'anterior reunió d'aquest òrgan , fa un mes, i li reclama blindar la relació bilateral en el marc de la comissió d'Assumptes Econòmics i Fiscals entre l'Estat i la Generalitat.Així, Aragonès al·lega que el mecanisme de funcionament del CPFF, la seva composició i el fet que el ministeri disposi de la majoria de vots "dificulta que sigui un espai propici per a l'adopció de consensos efectius i debats productius". En contraposició, recorda que l'1 d'agost es va reunir la comissió bilateral, un nou espai que veu "més adequat tenint en compte el context polític actual i l'especificitat dels temes que atenyen al finançament de Catalunya", malgrat constatar "les evidents diferències polítiques existents" És en el marc de la comissió bilateral sobre economia que el vicepresident català li vol transmetre la "disconformitat amb la proposta d'objectius d'estabilitat pressupostària". Tot i que admet l'"avanç positiu en la mesura que suposa una necessària desacceleració del procés de consolidació fiscal", ja que apuja el topall de dèficit especialment per a les comunitats autònomes en relació a les previsions del govern de Mariano Rajoy, creu que els nous sostres "no únicament són desproporcionats sinó que tampoc compleixen allò establert" en la llei d'estabilitat.Així, Aragonès defensa que "la sostenibilitat financera ha de ser compatible amb la preservació de l'interès general i la prestació d'uns serveis públics de qualitat" i critica que Montero segueixi prioritzant el marge de despesa per a l'administració general de l'Estat. Això, lamenta, té "un evident efecte recentralitzador" i "castiga" les administracions que dediquen més despesa a les polítiques socials, les comunitats autònomes.En la propera comissió bilateral d'assumptes econòmics, el número dos del Govern també vol reclamar a la ministre, atenent al canvi de govern a l'Estat i al nou cicle econòmic, "la conveniència d'ajustar la normativa vigent" que fixa els objectius d'estabilitat pressupostària de la Generalitat i la seva sostenibilitat financera, per avançar cap a uns "objectius més àmpliament compartits i capaços de generar més consensos polítics".Aquestes reivindicacions del Govern de mantenir relacions exclusivament bilaterals amb el ministeri d'Hisenda va generar recels en els executius d'altres territoris que sí que van assistir al CPFF, també de socialistes, els quals van combatre aquestes pretensions de negociació a dos. Fruit d'aquestes pressions, Montero ja va deixar clar que "no hi haurà negociació bilateral fora del CPFF" en matèria de finançament i que els acords que allí s'hi prenguin, amb representants de la Generalitat o no, s'aplicaran a Catalunya.

Carta d'Aragonès a Montero. by naciodigital on Scribd

