La CUP demana explicacions a Buch per les «execucions extrajudicials»

El diputat de la CUP Carles Riera ha lamentat que l' incident a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Cornellà de Llobregat d'aquest dilluns hagi acabat amb la mort de l'atacant i s'ha mostrat preocupat pel fet que es "normalitzin" les "execucions extrajudicials".En una entrevista a l'ACN, Riera ha recordat que la funció de la policia "no és matar a un delinqüent, sinó de d'impedir que es cometi un delicte". En aquest sentit, el cupaire ha assegurat que els agents "s'han de cenyir a posar els individus a disposició judicial" i aplicar les mesures possibles perquè sigui així, una qüestió que "no està clar que fos així el 17-A i a Cornellà".Des de la CUP han lamentat que amb l'atac a Cornellà "es repeteixi el que ja va passar el 17-A" i, per això, han anunciat que insistiran en demanar explicacions al conseller d'Interior, Miquel Buch, i avisen que reclamaran responsabilitats i corregir el rumb de la policia, "si cal".

