La CUP de Girona reclama retirar els símbols franquistes del pont de l'Aigua

La CUP-Crida per Girona ha reclamat la retirada immediata de les àguiles franquistes que hi ha al pont de l’Aigua. Es tracta de quatre escuts de grans dimensions, dos dels quals corresponen al terme de Girona i els altres dos al terme de Sarrià de Ter. Al mes de gener els governs de Girona i de Sarrià van fer públic el seu compromís de retirar-les abans de l’estiu, però de moment no s’ha fet cap actuació i les àguiles continuen presidint el pont. Els consistoris al·leguen que estan pendents d'una autorització per part de la Generalitat.La formació ha aprofitat per recordar que el juliol del 2017 el ple municipal va aprovar per unanimitat una moció de la CUP-Crida per Girona i de l’Assemblea de Joves del Gironès contra la presència de símbols franquistes a la ciutat, i ha denunciat el seu incompliment un any després. En concret el text aprovat disposa que caldria “iniciar un pla d'actuació que prevegi la retirada immediata de la simbologia ¡ la nomenclatura franquista” de la via pública.La moció també preveia que el consistori gironí impulsés polítiques actives de recuperació ¡ dignificació de la memòria històrica a la via pública al conjunt dels barris de la ciutat, així com celebrar un acte commemoratiu quan s’hagi retirat tota la simbologia franquista que serveixi d'homenatge a gironins ¡ gironines que van patir la repressió del franquisme a la ciutat.La CUP-Crida per Girona ha deplorat que després de més de 40 anys de la mort de Franco encara resti simbologia vinculada a la dictadura als carrers de la ciutat, com ara les plaques als habitatges, noms de carrers i altres elements de la via pública. En aquest sentit, la CUP destaca que l’Ajuntament de Girona continua tenint importants mancances pel que fa a les polítiques de recuperació i dignificació de la memòria històrica, i ha reclamat que es compleixin les recomanacions del Memorial Democràtic de la Generalitat.

