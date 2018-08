L'Ajuntament de Cardona farà un acte institucional de reconeixement a Jordi Cuixart

L'Ajuntament de Cardona celebrarà un acte institucional per fer un reconeixement al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, actualment en presó preventiva des del passat mes d'octubre. Serà el proper 31 d'agost a les 20h al saló de plens. La cita s'emmarca dins dels actes previs a la Festa Major d'enguany i coincidint que l'any passat Cuixart va protagonitzar el pregó institucional de Cardona.Durant l'acte hi haurà parlaments de Txell Bonet, periodista i parella de Cuixart, Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, així com de l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch. Es farà una lectura d'alguns poemes o fragments del discurs que va fer Jordi Cuixart el 2017 pel pregó institucional.L'acte acabarà amb l'actuació d'un parell de cançons del grup Ovidi 4, composat per David Fernández, Borja Penalba, Mireia Vives i David Caño.Posteriorment a l'acte institucional, a les 22.30 h, Ovidi 4 oferiran un recital musical-poètic en format acústic. Un espectacle que compta amb textos d'autors com Pere Quart, Marina Garcés, Maria Mercè Marçal, Josep Palau i Fabre, Montserrat Roig, Angela David, entre d'altres.El format íntim que ofereixen suposa una gran experiència musical per gaudir enmig d'un espai al bell mig del centre històric de la vila de Cardona. El concert té una durada d'1 hora i 30 minuts i tindrà l'opció de taquilla inversa.

