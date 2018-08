La família de l'atacant de Cornellà denunciarà els Mossos

La família de l'home que va ser abatut aquest dilluns a primera hora a Cornellà quan va intentar atacar la comissaria dels Mossos d'Equadra denunciarà el cos policial català, segons ha anunciat el seu advocat. Tal com ha explicat aquest dimarts, l'actuació dels Mossos no estava "justificada" davant de l'atac, en què l'home es va presentar armat amb un ganivet.Ara, el lletrat de la família d'Abdelouahab Taib, David Martínez, estudiarà si hi va haver "actuació negligent" de la policia catalana i, per això, ha assegurat que en els propers dies es personarà en la causa en nom de la família, resident a Algèria i França. L'advocat ha fet aquestes declaracions després de reunir-se, aquest dimarts, amb l'exparella de l'home. Els dos es van separar de mutu acord fa dos mesos.Sobre el fet que es tracti d'un atemptat terrorista, l'advocat no hi veu indicis. Malgrat que el lletrat ha assumit que l'atacant podia estar tenint una crisi personal després de la separació matrimonial, ha recordat que no tenia antecedents policials ni consta en cap de les llistes de sospitosos de gihadisme.De moment, però, qui investiga els fets és l'Audiència Nacional. Els Mossos van qualificar els fets com un "atemptat terrorista" i van assegurar que hi havia prou indicis al respecte, malgrat que també van precisar que es tractava d'un fet "aïllat" ara ja "neutralitzat" . Pel que fa a les motivacions que van portar l'home a atemptar, es desconeixen, tot i que la declaració en seu policial de l'exparella apuntaria al fet que es podria haver volgut suïcidar pel fet de ser homosexual. Aquesta orientació sexual es considera una vergonya dins del col·lectiu musulmà.

