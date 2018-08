La UGT llança un missatge a la patronal: «Ara cal complir els acords signats»

Després de molts anys de crisi econòmica i de bloqueig de la negociació col·lectiva, finalment, la pressió i la mobilització social han aconseguit que s'hagi entrat en una dinàmica d'acords amb la patronal. El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha llançat avui un missatge als governs i a les organitzacions empresarials: "Ara toca complir els acords signats", en referència a l'acord tancat el juny passat entre la patronal i els sindicats majoritaris a nivell estatal que inclou un increment salarial (un salari mínim de 1.000 euros al mes). A Catalunya, l'acord interprofessional se signarà el setembre.El líder d'UGT ha demanat "que el segon semestre sigui el de la recuperació dels salaris reals i dels contractes de treball pel que fa a estabilitat i qualitat de l'ocupació". Per Ros, és imprescindible blindar els 1.000 euros de sou mínim, tingui conveni col·lectiu o no, que és el que estableix també la Carta Social Europea.Més enllà d'aquests acords amb la patronal, Ros ha recordat que els sindicats mantenen el seu rebuig frontal a la reforma laboral vigent i reclamen la seva derogació al nou govern espanyol, independentment del canvi polític que s'ha produït en l'executiu central i que el sindicat valora positivament.Camil Ros ha explicat les mesures que engegarà la UGT contra la temporalitat. Ha reclamat que a les empreses hi ha d'haver un mínim de plantilla fixa i que la legislació penalitzi la contractació temporal, així com limitar la presència de les empreses multiserveis. S'ha referit també als reptes que planteja al sindicalisme la transformació que es produeix en el mercat laboral, amb el nou precariat, que fa molt més difícil la militància sindical.

