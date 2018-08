VÍDEOS Quim Torra visita Carme Forcadell a Mas d'Enric

.@QuimTorraiPla marxa de la presó de Mas d'Enric, al Catllar, després de visitar @ForcadellCarme. El president ha estat una hora i mitja al centre penitenciari https://t.co/bBuliu0cQg pic.twitter.com/mrpAZp8CzW — NacióTarragona (@naciotarragona) 21 de agosto de 2018

Una hora i mitja. Aquest és el temps que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat a visitar Carme Forcadell a la presó de Mas d'Enric, al Catllar. El màxim representant del Govern ha arribat cap a les deu menys del matí i pocs minuts després de les onze ha sortit.Aquesta ha estat la primera visita de Torra que rep l'expresidenta del Parlament a la presó tarragonina.Cal recordar que l'expresidenta del Parlament va ser traslladada a la presó del Tarragonès després de sol·licitar-ho per poder estar més a prop de la seva família. Forcadell està privada de llibertat des del 23 de març d'enguany, primer va estar a Alcalà Meco a Madrid i el 4 de juliol va ser traslladada a la de Puig de les Basses, a Figueres, on compartia mòdul amb l'exconsellera Dolors Bassa.Abans d'anar a la presó, el president ha visitat l'Ajuntament del municipi, on ha signat el llibre d'honor.

