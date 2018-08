Els treballs d'exhumació d'una fossa de Paterna volen dignificar la memòria de 100 afusellats

Els treballs d'exhumació de la fossa 112 del cementeri municipal de Paterna (l'Horta Oest) van arrancar aquest dilluns amb l'esperança de trobar les restes d'un centenar d'afusellats pel franquisme en dues saques. Es tracta de la vuitena exhumació que es realitza en aquest cementeri i la novena que es promou des de la Diputació de València, segons informa La Veu . Les obres finançades per la corporació provincial són una més de les nombroses actuacions en matèria de memòria històrica que s'estan duent a terme durant 2018 amb un pressupost de 626.000 euros.En l'inici de l'exhumació van estar presents la diputada de Memòria Històrica de la Diputació de València, Rosa Pérez Garijo, i el diputat de Cultura, Xavi Rius, així com la presidenta de l'Associació de Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa 112, Carmen Gómez, néta de l'alcalde republicà de Tavernes de la Valldigna, que podria trobar-se entre els cossos que hi ha en aquesta fossa. També van assistir l'alcalde de Castelló de la Ribera, Óscar Noguera, i alguns regidors d'aquest municipi i de Tavernes de la Valldigna.Concretament, en la fossa comuna 112, dins de dues saques, es troben soterrades 50 persones que van ser afusellades el 30 de novembre de 1939 i altres 50, el 8 de desembre del mateix any, tot i que en realitat van ser assassinades el dia 9, ja que el 8 era festiu. A més de l'alcalde republicà de Tavernes de la Valldigna també podria estar soterrat l'últim alcalde republicà de Carlet, Francisco Navasquillo. L'alcaldessa de la Carlet, Maria Josep Ortega –que també estava present en el moment de l'obertura de la fossa junt amb la presidenta de l'Associació de Memòria Històrica de Carlet, Amélia Hernández–, va assegurar que l'objectiu és "transmetre a les futures generacions uns fets que es van produir entre germans d'un mateix poble perquè mai més tornen a passar". "Si algun dia aconseguim transmetre aquest valor fonamental als joves, em sentiria satisfeta", va afegir Ortega.La diputada Rosa Pérez va explicar que l'exhumació de les fosses ha sigut una qüestió prioritària per a la seua àrea: "Ens sembla una vergonya que més de 42 anys després de la mort del dictador encara estiguem iniciant l'exhumació de les restes dels afusellats republicans quan les famílies han estat durant molts anys esperant aquest moment, que desgraciadament molts ja no podran veure". A més, va detallar que esperen trobar aproximadament unes 100 persones assassinades per la dictadura franquista, sobretot originàries de Tavernes de la Valldigna (la Safor) i Carlet (la Ribera), així com d'Alaquàs (l'Horta Oest).També va recordar que la Diputació de València és l'única administració pública que està finançant l'exhumació de fosses perquè "és una prioritat política del govern provincial". "Aquesta és la novena fossa que obrirem des que va començar la legislatura i esperem arribar a exhumar entre un 15 i un 20% de les fosses comunes d'aquest cementeri", va sentenciar.Per la seva part, la presidenta de l'Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa Comuna 112 de Paterna, Carmen Gómez Sales, va assegurar que els afusellats "estan soterrats d'una manera indigna" i que el que es pretén és recuperar els cossos per tal de "portar-los on han d'estar, a les seues ciutats, als seus pobles, amb els seus familiars, d'on mai haurien d'haver eixit". Tanmateix, la presidenta va lamentar "l'espectacle" que suposa veure les fosses que estan exhumant perquè les persones enterrades jauen "com a vertaders animals i es mereixen una sepultura digna". Per aquest motiu, des de l'Associació lluiten per a donar una sepultura digna als familiars procedents dels municipis de Tavernes, Cullera, Albalat, Sollana, Carlet, Castelló de la Ribera, l'Alcúdia, Manises, Torrent, Paterna, Puçol, Silla, Oliva, Sagunt, Sueca, Alberic, Alcàsser, Alginet, Alaquàs, Benifaió i Beniparrell .Els treballs d'exhumació de la fossa 112 han sigut impulsats pel consistori de Tavernes de la Valldigna i adjudicats per més de 95.700 euros, dels quals la Diputació ha aportat, per mitjà d'una subvenció, 89.719 euros.

