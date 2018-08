​El PP ofereix la majoria absoluta al Senat per reactivar el 155

La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha ofert aquest dimarts la majoria absoluta que el seu partit té al Senat per una "possible activació del 155". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Montserrat ha insistit en demanar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que pari els peus al president de la Generalitat, Quim Torra. "Que posi fre a les seves amenaces a l'Estat, perquè l'Estat som tots", ha afegit. Així s'ha expressat el dia després que el president de Cs, Albert Rivera, hagi instat Sánchez a enviar el requeriment previ per tornar a aplicar la suspensió de l'autonomia catalana.D'altra banda, la portaveu dels populars ha explicat que al setembre el seu partit proposarà una nova reforma de la llei de símbols per poder "mantenir la neutralitat de les institucions i dels espais públics". Segons ha manifestat Montserrat, els llaços grocs l'ofenen com a catalana.

