L'Ajuntament de Barcelona expropiarà els solars buits que s'utilitzin per especular

L'Ajuntament de Barcelona vol desplegar, amb mà de ferro, la nova normativa d'habitatge municipal que permetrà que el consistori tingui la possibilitat d'expropiar aquells habitatges o solars buits on els propietaris tinguin l'obligació d'edificar o que s'hagin de rehabilitar. Ho ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa la regidora de l'àrea, Janet Sanz, que ha presentat les novetats sobre l'ús de solars privats sense edificar a la ciutat."Barcelona té un parc insuficient d'habitatge assequible", ha recordat. Per aquest motiu, l'ajuntament està desplegant tot un seguit de mesures per garantir aquest dret que, alhora, ha de protegir la ciutadania dels "abusos" de les persones o empreses que vulguin especular. Malgrat que Sanz ha recordat que el consistori no disposa de totes les competències, sí que pot desplegar tot un seguit de mesures que aprofiten els marges legals i legislatius. Entre aquestes, doncs, s'ha plantejat la modificació de la normativa municipal perquè l'administració pugui intercedir en la compravenda de solars o edificis, i tensar la corda perquè s'hi realitzin accions en favor de l'habitatge assequible.Una de les eines que permet la Llei d'Urbanisme de Catalunya i que ja ha aprovat l'Ajuntament de Barcelona mitjançant un decret és la creació d'un registre municipal de solars per a edificar. D'aquesta manera, ha relatat Sanz, es poden començar a "activar i obligar els privats a edificar-hi". I en cas que no ho facin, ha continuat, el consistori té la possibilitat d'expropiar-los per construir-hi habitatge públic: "No pot ser que a Barcelona, amb la falta d'habitatge que tenim, hi hagi terrenys privats sense ús i que s'utilitzin sovint per especular; nosaltres volem evitar que els propietaris i promotors retinguin aquests solars amb voluntat especulativa".El decret que ja ha signat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i que s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, preveu que tots els solars i finques on hi ha l'obligació d'edificar s'inscriguin en un registre i que, aquests, hagin de començar la construcció en un termini màxim de dos anys, segons s'estableix al plantejament urbanístic vigent. Si se sobrepassa el termini sense cap moviment, l'ajuntament tindrà un període de dos anys més per executar l'expropiació.Per altra banda, ha precisat la regidora, també es podrà demanar el pagament de les obres o expropiar aquells habitatges que incompleixin l'ordre d'execució en rehabilitacions per motius de seguretat o patrimonials.Ara per ara, ha explicat Sanz, es posa la primera pedra d'aquest registre, que permetrà comptabilitzar els solars inactius a la ciutat. Per tant, es dona de marge fins a finals del 2020 o principis del 2021, quan es preveu que puguin començar algunes expropiacions.

