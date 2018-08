​Inés Arrimadas acusa ara els Mossos d'identificar a qui penja banderes espanyoles

Pobreta....

Per ninja45 el 21 d'agost de 2018 a les 11:16 4 0

Primero te pegan, te humillan, se burlan de ti, te encarcelan y luego Pedro Sánchez y sus cómplices hablan de paciencia, altura de miras, comprensión, cohesión, de entendimiento, de tender puentes, de hacer política. Cuando pegaron a nuestra gente indefensa con las manos levantandas, causando más de mil heridos, esta gentuza sabían sobradamente que nada volvería a ser igual y mucho menos cuando tenemos buena gente en prisión incondicional desde hace más de nueve meses, por el terrible "delito" de querer ser LIBRES. Hasta cuando tendremos que aguantar tanta inmundicia?. A la m. con todos los represores de Spañistán....No se puede pretender que nos olvidemos de un día para otro de que los fascistas y corruptos del Partido Podrido, sus Socioslistos y C's. Fachas no nos quieren bien y pretenden imponer sus criterios fascistas disfrazados de "ley y Constitución", con la fuerza desproporcionada de sus esbirros del "a por ellos....". La Abogacía del Estado de Desecho, la Fiscalía que "afina" en manos de la extrema derecha de Vox, una Injusticia Española totalmente politizada, un Tribunal Inconstitucional anclado en la época de Franco y una Monarquía obsoleta y corrupta a la que nadie a votado, no nos van a doblegar, por mucha represión que pongan en marcha. Hasta que no nos libremos de estos impresentables, Cataluña no podrá vivir tranquila y en paz. C's. Fachas no son catalanes, son fascistas españoles afincados en Cataluña. Si me pegan, me divorcio. Som República !!*!!