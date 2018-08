Eloi Badia: «La Festa Major de Gràcia gaudeix de plena salut i està en forma»

Es prega que si hi ha algú que tingui informació la comparteixi i s'informa que avui hi ha uns concentració de rebuig a les agressions masclistes a les 20h a la Plaça de la Vila #AGràciaNoésNo #BCNantimasclista — Festa Major de Gràcia (@festagracia) 21 de agosto de 2018

Ni la calor ni la pluja han pogut diluir l'èxit de la Festa Major de Gràcia en el seu 201è aniversari. Gairebé més de 1.000 activitats s'han celebrat durant la Festa Major, que donava el tret de sortida amb una crida per la llibertat dels presos i ha finalitzat amb la tònica general de normalitat en tots els moments del dia, tant en les activitats diürnes com nocturnes. 21 espais guarnits, entre carrers i places, han participat en l'edició d'enguany, que ha coronat el carrer Llibertat com a guanyador del concurs de guarnits Si bé els guarnits van quedar visiblement fets malbé per la pluja, el temps no va impedir que se seguissin programant les activitats i concerts previstos. "Vam posar la seguretat per davant de tot", comenta la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell, qui també menciona que l'acte alterat, en aquest cas, va ser el de l'entrega de premis, el divendres 17 d'agost, que es va celebrar a l'interior de l'escola Josep Maria Jujol i va incloure un sentit homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes de l'any passat.Com és habitual, l'assistència durant les festes ha estat molt alta. Tot i que encara no es tenen xifres d'aquest any, Carbonell apunta que "ha estat una festa major de moltíssima gent". La concentració ha estat especialment gran el dia 15 d'agost i el cap de setmana de Festa Major, sobretot el dissabte 18. La Festa Major de Gràcia, per tant, no deixa enrere els problemes de massificació aguts , però Carbonell ha posat èmfasi en l'èxit del sentit únic dels carrers, que fa que es camini de manera endreçada.La doctora Elena Carreras assegurava fa uns dies a NacióDigital que calia més consciència feminista. Aquest any, la Festa Major de Gràcia ha tornat a comptar amb el punt d'informació destinat a sensibilitzar, informar i atendre assetjaments i/o agressions masclistes, així com un reforç en el protocol antimasclista. S'han realitzat un total de 1970 sensibilitzacions, 17 assessoraments i un total de 9 intervencions. Eloi Badia lamenta que de moment es parla de 2 possibles agressions sexuals, tot i que no hi ha cap denúncia oficial. En resposta a aquestes agressions, avui a les 20 h. hi ha convocada una concentració de rebuig a les violències masclistes.La incorporació de l'Àliga de Gràcia i la presentació de l'Esbart Vila de Gràcia han estat dos elements nous d'aquestes festes que, segons puntualitza Carbonell, enriqueixen la Cultura Popular del barri. Un altre dels èxits de les festes d'enguany han estat els actes organitzats pels Castellers de la Vila de Gràcia, durant la Diada de Vigílies i la Diada de Festa Major. "Van aconseguir posar-nos els nervis a flor de pell", assegura Carbonell.La 10a edició de la Festa dels Animals ha comptat amb la participació de més de 60 entitats animalistes i s'ha aconseguit l'adopció de més de 400 animals entre gossos, gats, fures, conills i aus. "Tot un èxit sent agost", ha afegit Carla Carbonell.La utilització massiva de més de 200.000 gots reutilitzables ha permès evitar el consum de 800.000 gots d'un sol ús. El regidor del Districte de Gràcia, Eloi Badia ha recalcat que "el canvi que aporten els gots reutilitzables és molt gran, representen l'estalvi de 4.000 quilos de plàstic". També ha posat èmfasi en la recollida de 43,2 tones de residus, que suposa la reducció en 3 tones respecte a les dades disponibles de 2016. "La festa gaudeix de bona salut", ha finalitzat.

