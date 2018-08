Pep Nogué inaugura la temporada de collita de la IGP Poma de Girona

La collita de la primera poma d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona s’ha inaugurat aquest dilluns 20 d’agost. El xef i divulgador de la gastronomia, Pep Nogué, ha estat el padrí d’un acte simbòlic que ha tingut lloc a la Fundació Mas Badia de Canet de la Tallada (Baix Empordà) i que ha servit per donar el tret de sortida a la temporada de collites.Segons les dades facilitades per l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), la collita de poma a tot Catalunya s’espera que sigui de 273.970 tones, el que suposa un 1% menys que les 276.800 tones que es van comptabilitzar el 2017. Pel que fa a les comarques de Girona, la previsió és d’una collita de 77.540 tones. Aquesta dada representa un 2% menys que la xifra de la temporada anterior, de 79.320 tones.Si be la producció esperada és molt estable, en els últims anys es continua produint un canvi en l'estructura varietal de l'oferta. Així, mentre la producció de Golden i Vermelles disminueix, la de Gala i Fuji augmenta. Les comarques de Girona suposaran aquesta temporada el 28% dels quilos produïts de Catalunya.Aquesta campanya 2018 es caracteritza pel retard en la floració i la collita a causa d'un hivern més fred. La primavera plujosa i l’estiu calorós ha resultat en uns fruits de calibre superior amb un nivell de sucres elevat. Un any més, Poma de Girona oferirà als seus consumidors una producció local, de qualitat i amb la voluntat de produir de forma sostenible.Llorenç Frigola, president de la IGP Poma de Girona, ha assegurat que “tot i que aquest any es calcula que serà lleugerament inferior, a Catalunya i especialment a Girona, pel fet d’estar a prop del mar, la producció és molt confiable i segura”. Firgola també ha explicat que es treballa en plans com GiroReg o Fruit.net que demostren que “Poma de Girona s’està adaptant per fer una producció sostenible i de proximitat”.L’acte d’inauguració de la primera poma també ha servit per explicar tres projectes implementats en les plantacions de la IGP Poma de Girona i que tenen com a objectiu continuar innovant en la sostenibilitat de la producció. Un projecte, l’anomenat GiroReg, permet estalviar entre un 25 i un 30% d’aigua mitjançant la utilització de sondes situades al sòl i connectades a internet (IoT), les quals es col·loquen en més de 130 punts de control de les zones de producció i permeten conèixer el volum d’aigua que s’empra.Un altre projecte que afavoreix la sostenibilitat és el Fruit.net, que es basa en l’ús de mètodes biològics per al control de plagues. Girona és un dels 3 únics territoris d'arreu del món amb gairebé un 100% de la superfície de producció coberta amb confusió sexual contra la carpocapsa, la principal plaga de la pomera.Per últim, un dels altres aspectes que s’ha explicat és la renovació varietal de les pomes, especialment les Gala amb color, que s’han adaptat per a aclimatar-les millor a les altes temperatures de l’estiu.Poma de Girona és una Indicació Geogràfica Protegida (IGP) en la que s’agrupen tres empreses que s’ocupen de la comercialització de la poma: Girona Fruits SCCL (Bordils), Giropoma Costa Brava (Ullà) i Fructícola Empordà (Sant Pere Pescador). La IGP Poma de Girona compta amb gairebé 80 socis productors que representen un total de 1.700 hectàrees productives distribuïdes entre el Baix Empordà, l’Alt Empordà, La Selva i el Gironès. Poma de Girona cultiva quatre varietats entre les quals trobem Gala, Golden, Red Delicious i Granny Smith.La proximitat del mar Mediterrani i dels Pirineus fa que les plantacions gaudeixen d’un clima privilegiat. A més, la Poma de Girona està mundialment reconeguda com un producte de qualitat, segur, de confiança i sostenible. Els productors són fructicultors molt qualificats que usen tècniques de producció integrada respectuoses amb el medi ambient, responsables i sostenibles. Alhora fan controls de qualitat estrictes i implanten sistemes de traçabilitat.Pep Nogué és xef, divulgador gastronòmic i director de programes del Culinary Institute of Barcelona. Actualment dirigeix i presenta el programa sobre gastronomia "La Fonda de Catalunya Ràdio" i col·labora a "El Suplement", de la mateixa emissora, i amb la revista Sapiens. A banda, també es dedica a l’assessorament d’empreses alimentàries. Com a xef, va treballar durant 13 anys al Celler de Can Roca, entre d’altres.

