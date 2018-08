Castelló reobre les platges després d'un cap de setmana amb l'aigua contaminada

Les platges de Cabanes (Torra la Sal), Orpesa (Amplàries i Morro de Gos) i Benicàssim (Almadrava, Torre Sant Vicent, Els Terrers i Heliòpolis) -comarca de Plana Alta- han estat re-obertes després del tancament que va ordenar la Conselleria de Medi Ambient durant el cap de setmana. El motiu resideix en l'anàlisi que es va prendre després de les intenses pluges de dijous passat, que segons Conselleria, "va sortir que l'aigua havia perdut qualitat".Els consistoris castellonencs han criticat la "incorrecte forma de comunicació" de la Conselleria amb els ajuntaments, pel fet que l'avís de tancament va arribar per correu el divendres al migdia i "ens en vam assabentar dissabte per una trucada de l'alcaldessa de Cabanes", ha explicat l'alcalde d'Orpesa, Rafael Albert, que també ha criticat que no es donés la ordre a través de la policia local.Albert ha confirmat que presentaran "una queixa formal perquè no veiem correcte la manera de comunicar l'avís", pel fet que han tingut "durant més d'un dia gent banyant-se en aigua contaminada".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)