Camil Ros adverteix que «la presó preventiva és el principal problema per una solució política»

"La justícia -ha afirmat- pot ser la solució o el problema". Amb aquestes paraules ha definit la situació política el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros. "No és normal que, si vull parlar amb el president d'Òmnium, hagi d'anar a la presó en comptes d'anar a la seu del carrer Diputació", ha dit d'una manera molt gràfica.El dirigent d'UGT ha mostrat la seva confiança que en el moment que comenci el judici contra els líders sobiranistes fora bo que ja no fossin a la presó. "La presó no és la solució, fins i tot és el principal problema per trobar una solució política", ha assegurat.Ros també s'ha mostrat partidari que no hi hagi eleccions durant un temps, cosa que ha reconegut que "no és fàcil". Sí que ha afirmat que no hi ha cap dubte que "el conjunt de la societat vol diàleg" i que sigui "en un clima de confiança". En aquest context, els sindicats poden acompanyar aquest clima de diàleg, però ha repetit que han de ser els dos governs els protagonistes.Camil Ros ha resumit el clima polític en una frase: "Estem millor, però no estem bé". El líder sindical ha subratllat l'aposta del sindicat en favor del diàleg i del desbloqueig del conflicte. Ha fet una crida "al diàleg i la convivència", de manera que la ciutadania pugui expressar les seves posicions en llibertat i respecte. "La societat catalana és diversa, no és de blanc i negre, i animem a construir una unitat des de la diversitat".Ros ha dit que hi ha dos governs nous i han de ser tots dos valents per afrontar un diàleg. "Entre el 155 i la unilateralitat hi ha molt camí per la negociació i el diàleg", ha sostingut Ros, qui ha recordat que una clara majoria de la societat catalana ha mostrat el seu rebuig a la presó preventiva.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)