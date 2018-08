Un ancià begut s'estavella contra quatre vehicles aparcats a Sabadell

El conductor d'una motocicleta, un home de 79 anys, es va estavellar el passat divendres, ben entrada la matinada, contra quatre vehicles estacionats al carrer Covadonga de Sabadell, a l'alçada del número 5. La Policia Municipal de la ciutat vallesana va rebre l'avís a les 6.50 hores.Quan una unitat del cos es va personar al lloc li va practicar la prova d'alcoholèmia, donant un resultat de 0,46 mg/l -la taxa màxima permesa és de 0,25-. El pilot, gairebé octogenari, va rebre atenció per sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per ferides lleus que va patir arrel de la topada.No val ser necessari el trasllat de l'ancià a un centre sanitari, tot i així va intervenir una ambulància del SEM. La Policia el va denunciar per conduir amb una taxa superior a la permesa i se li va immobilitzar la motocicleta.

