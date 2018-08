La vigilància policial, també a vista de dron

En primer pla el dron amb sis hèlixs, que fa tasques d'investigació Foto: Juanma Peláez

El pilot i el radiofonista, el tàndem necessari per fer volar un dron. Foto: Juanma Peláez



Un dron volant dins el complex central dels Mossos. Foto: Juanma Peláez

L'inici dels drons als Mossos El 2012 des de la unitat de mitjans tècnics de la comissària d'investigació van crear el seu propi dron. "Una invenció casolana", rememora Oliva, amb l'objectiu d'avançar en facilitar la feina dels agents. Aquell mateix any, els Mossos d'Esquadra van començar a treballar amb l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), que depèn del Ministeri de Foment, i forma part de l'equip tècnic d'experts, juntament amb altres cossos policials com ara la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i l'Ertzaintza. "És una manera d'estar a l'última amb la normativa que es va desenvolupant", comenta, així com, "des de Mossos podem aportar experiències i innovacions que puguem fer", finalitza.

El portaveu dels Mossos, Albert Oliva, amb un dels cinc drons del cos. Foto: Juanma Peláez

El Mobile World Congress (MWC), organitzat al febrer a Barcelona, va ser el debut oficial dels Mossos d'Esquadra amb la utilització de drons per fer tasques de vigilància i que mesos després es van tornar a enlairar pels Jocs del Mediterrani , a Tarragona. Actualment, el cos compta amb cinc aparells.Una gamma que va "des dels més petits, amb visió més àmplia de paisatge, a una visualització més detallada que permeten una captura més definida", explica el portaveu dels Mossos, Albert Oliva. A més, a la plantilla hi ha quatre pilots i cinc radiofonistes. Assegura que treballen en "tres àmbits: investigació, trànsit i seguretat ciutadana".Oliva qualifica de molt "valuosa" aquesta innovació tecnològica com a complement en els dispositius, recordant el seu ús al MWC i als Jocs del Mediterrani. A la vegada, "dona una altra perspectiva i enriqueix les diligències policials" de la divisió de transports de Mossos en la investigació d'accidents.Però quin criteri s'aplica per destinar drons a un o altre esdeveniment? L'amenaça gihadista. "Estem a nivell 4/5. És l'element clau", remarca el portaveu del cos policial i afegeix, "també que hi hagi una gran concentració de persones i assistència de personalitats". En aquest sentit, recorda la petició que va fer la seguretat de la Casa Reial pels Jocs del Mediterrani. "Dona resposta a peticions, no és només una consideració de Mossos", afirma.Oliva apunta un altre aspecte positiu de la incorporació dels drons, "és una eina més per obrir el camp de visió i de detecció. Si calgués, també de reacció", ja que com descriu, les imatges les recull el Centre de Coordinació (CECOR) i a partir d'aquí es pot articular una o altra resposta.El portaveu de la policia catalana sosté que aquests aparells no substitueixen la feina d'agents i que és un "complement". La voluntat és "ampliar o renovar" la flota actual, igual que també avalua "d'insuficient" els quatre pilots actuals "per la dinàmica innovadora dels Mossos". Un fet que podria canviar, ja que gràcies a la nova normativa permetrà que el mateix cos pugui formar el personal.

