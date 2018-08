​La justícia belga decideix si extradeix Valtonyc

La justícia belga ha de decidir si extradeix Valtonyc a Espanya. Aquest dimarts comença el judici contra el raper Josep Miquel Arenas per resoldre si l'entrega a l'estat espanyol. Se celebrarà a la ciutat flamenca de Gant, on Valtonyc està exiliat des de finals de maig.L'Audiència Nacional espanyola el va condemnar a tres anys i mig de presó acusat d'apologia del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per unes cançons escrites fa sis anys. El raper mallorquí no va ingressar voluntàriament a la presó i es va exiliar a Bèlgica.La justícia espanyola va activar una euroordre per forçar-ne l'extradició. Inicialment, un jutjat belga el va mantenir en llibertat provisional a l'espera que es resolgués el procés . La vista d'aquest dimarts se celebrarà a partir de les 9.00.

