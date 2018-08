Baixa més d'un 80% en set anys el nombre d'incendis vinculats a la sega

Imatge d'un helicòpter durant la campanya de la sega Foto: ACN

El nombre d'incendis originats per l'activitat de la sega s'ha reduït en més d'un 80% des que el Departament d'Agricultura va posar en marxa fa 7 anys la campanya de prevenció d'incendis de la sega per prevenir o minimitzar-ne el risc durant les tasques agrícoles. En concret, s'ha passat de les 1.500 hectàrees que van cremar en 34 incendis l'any 2012 a les poc més de 48 hectàrees d'aquest 2018 en 6 incendis. El director general del cos d'Agents Rurals, Marc Costa, atribueix aquest ''èxit'' a la ''conscienciació'' dels pagesos que ara porten els mitjans d'extinció adequats a les màquines recol·lectores i poden reaccionar i actuar per extingir-los en cas que es produeixin. Així mateix, la climatologia amb un hivern i primavera plujoses també ha beneficiat a aquesta reducció. Enguany, la Campanya de la Sega ha ampliat el nombre de comarques on s'ha desenvolupat de 7 a 10 afegint-hi l'Alt i el Baix Empordà i el Gironès.En una roda de premsa de balanç de la Campanya de la Sega que els Agents Rurals han dut a terme en una finca de cereal a la Ribera d'Ondara (Segarra), Marc Costa ha explicat que enguany hi ha hagut 6 incendis agrícoles que han cremat 48,08 hectàrees, la meitat que l'any passat, que també es van registrar 6 incendis però el nombre d'hectàrees van ser 95. Bona part de les hectàrees cremades aquest any es van concentrar en un sol incendi, que va tenir lloc el 20 de juny al municipi de Sant Martí de Riucorb amb una afectació de 27 hectàrees.Costa ha remarcat la conscienciació dels pagesos que en aquests darrers anys han incorporat els mitjans d'extinció adequats a les màquines recol·lectores. Això els permet reaccionar i actuar de forma ràpida en cas que s'iniciï un incendi per culpa de la màquina. En aquest sentit, Costa ha destacat que enguany hi ha hagut 5 conats d'incendi que gràcies a la ''intermediació immediata'' dels pagesos que tenien els mitjans corresponents es van apagar i extingir per ells mateixos.La Campanya de la Sega té dos vessants, un d'informatiu i un altre d'operatiu. El primer engloba 23 comarques, el 95% de les cerealístiques del país. Els Agents Rurals hi fan xerrades i jornades per explicar als pagesos quines són les mesures obligatòries que han de dur quan seguen, bàsicament quan es decreta al nivell 3 del Pla Alfa, és a dir quan hi ha risc d'incendi, i quines recomanacions cal tenir en compte. Els pagesos han de portar 4 mitjans d'extinció a les màquines recol·lectores, sigui un extintor o una motxilla d'aigua i els Agents Rurals incideixen en intentar que els duguin sempre, encara que el nivell de risc d'incendi sigui inferior al 3.En aquest sentit, el cap de la regió de la Catalunya Central dels Agents Rurals, Jaume Torralba, ha explicat que abans de l'inici de la regulació del 2012 es trobaven que els pagesos només portaven un extintor a la màquina, que ''funcionava amb pols'' i que hi anava instal·lat de sèrie. L'extintor els servia per apagar el foc que podien originar però no per extingir-lo i al cap de poca estona podia revifar. Ara la situació ha canviat, i tots els mitjans d'extinció són d'aigua, que permeten una major eficàcia per extingir els focs.La part operativa de la Campanya de la Sega, que va de mitjans de juny a principis d'agost, engloba 10 comarques. S'ha passat de 7 a 10 de manera que a més a més de l'Anoia, el Bages, la Conca de Barberà, la Segarra, el Solsonès, la Noguera i l'Urgell, enguany s'hi ha incorporat l'Alt Empordà, el Baix Empordà i el Gironès. Aquestes comarques suposen quasi el 67% de la superfície de conreu del territori català. En aquestes comarques, els Agents Rurals, amb la col·laboració dels ADF i el grup especial d'incendi forestal del Departament d'Agricultura (GEPIF), mantenen un dispositiu de vigilància mentre dura la sega del cereal.Finalment, una darrera mesura que es demana als agricultors per prevenir els incendis és que una vegada hagin segat el cereal, llaurin una franja de seguretat d'entre 3 i 6 metres al voltant del camp que en cas d'incendi impedeix que s'expandeixi a l'entorn.

