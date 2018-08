VÍDEOS I FOTOS La «Volta Catalunya» en suport als presos polítics arriba a Mas d'Enric https://t.co/F7R03St5Ro pic.twitter.com/DfKVLace6o — NacióTarragona (@naciotarragona) 20 de agosto de 2018

Eduard Sadurní, promotor de la iniciativa i responsable de Pedalem per la independència Foto: Jonathan Oca

Alguns dels participants de la pedalada popular que ha arribat a Mas d'Enric Foto: Jonathan Oca

La pedalada pels presos polítics arriba a la presó de Mas d'Enric Foto: Jonathan Oca

La iniciativa reivindicativa "Pedalem per als presos polítics" ja ha arribat a Tarragona. Aquest dilluns, els ciclistes que han sortit de Lleida, juntament amb una vintena de persones més, han pedalat des de la plaça de la Font fins a la presó de Mas d'Enric, a El Catllar, on hi ha Carme Forcadell.El promotor de la iniciativa i responsable de Pedalem per la independència, Eduard Sadurní, ha explicat a NacióTarragona que arrencar la marxa des de Segrià és per una raó. Les demarcacions de Tarragona, Barcelona i Girona compten amb centres penitenciaris on hi ha presos polítics i l'única que no en tenia era Lleida. Com que vol implicar i animar gent d'arreu del territori, "vaig pensar que seria bo arrencar des d'allà i anar avançant, amb la intenció d'anar arrossegant ciclistes de tot arreu", ha assegurat.Sadurní, un aficionat i un amant de l'esport, ha explicat que va decidir que havia de portar a terme alguna acció per denunciar l'empresonament dels presos polítics. "Em sembla molt injust que estiguin a la presó per deixar que els ciutadans expressin la seva voluntat amb un vot. Això és intolerable", ha sentenciat.Sadurní, fill de Ripoll i actualment veí de Girona, i la resta dels membres de la pedalada que han arrencat aquest dilluns han arribat a Tarragona on passaran la nit. Abans, però, s'han desplaçat des de la plaça de l'ajuntament fins a la presó de Mas d'Enric.El balanç de la primera jornada ha estat "positiu", segons Sadurní, qui ha apuntat que ja hi ha més de cinquanta inscrits per participar en aquesta iniciativa que s'allargarà durant una setmana.La trobada a la presó tarragonina ha coincidit amb l'acció que porta a terme cada dia, des que Carme Forcadell ha estat traslladada a Mas d'Enric, el tarragoní Òscar Cid amb el seu saxo. Va prometre que cada dia tocaria, a les 19 h, fins que alliberin els presos polítics.A les portes de la presó s'han entonat Els Segadors i s'han pogut sentir crits de "llibertat preses polítiques".La marxa per tota la geografia catalana consta de set etapes, on es recorreran 700 quilòmetres. Després d'arribar a Tarragona, en la primera, els ciclistes marxaran cap a Barcelona. Aquesta volta pels presos polítics acabarà amb una pedalada popular que arribarà fins a la presó de Puig de les Basses, on es troba Dolors Bassa.Sadurní fa una crida a la ciutadania a participar en aquesta acció, en alguna de les etapes, per mostrar a través de l'esport la seva reivindicació. El mateix organitzador d'aquesta volta catalana, també anima tothom que formi part de les activitats programades cada tarda o vespre en finalitzar el trajecte d'aquell dia i també que, "el que vull és que el país no s'aturi, que cantin, que facin dinars, mobilitzacions, que això no s'aturi fins que s'aconsegueixi ser lliures". Les persones interessades poden trobar informació i inscriure's a la pedalada a través al web de Pedalem per la Independència o del correu electrònic [email protected]

