L'exparella del terrorista de Cornellà sosté que ell volia suïcidar-se perquè era homosexual

L'exparella de l'home que els Mossos d'Esquadra han abatut aquest dilluns a la Comissaria de Cornellà ha explicat -en la seva declaració policial- que ell volia suïcidar-se per la seva condició d'homosexual, segons ha avançat la SER . Tal com precisa l'emissora, l'home volia evitar el que considerava una vergonya dins del col·lectiu musulmà.La dona hauria descobert que el seu marit era homosexual ara fa un any, un fet que ell mateix li va reconèixer, ha relatat. A partir de llavors es van accentuar, segons la testimoni, els seus problemes de parella. Malgrat que no es pot confirmar la causalitat dels fets, ella sosté que l'atac a la comissaria "potser" era una manera de camuflar el suïcidi, ja que hi havia una alta probabilitat que els agents l'abatessin.L'atac terrorista s'ha produït aquest dilluns a primera hora a la Comissaria dels Mossos de Cornellà al crit d'"Allahu Akbar" ("Al·là és gran"), quan l'home s'ha abraonat sobre d'un agent amb un ganivet de grans dimensions. Malgrat que la policia catalana ha qualificat els fets de "terrorisme", aquest dilluns al vespre també ha assegurat que es tracta d'un cas "aïllat" ja "neutralitzat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)