Maragall lamenta que el PP i Ciutadans competeixin per veure «qui és més reaccionari»

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, ha lamentat aquest dilluns que Ciutadans i el Partit Popular es dediquin a fer "una competència molt dura per veure qui és més reaccionari". Ho ha afirmat en el transcurs d'un acte d'Esquerra Republicana a Puigcerdà i en referència a la reacció que han tingut alguns dels dirigents d'aquestes dues formacions, concretament Albert Rivera i Xavier Garcia Albiol, a les paraules que va pronunciar el president de la Generalitat, Quim Torra, el passat divendres, quan va dir: "No ens hem de defensar de res, hem d'atacar aquest estat espanyol injust".Maragall ha valorat la petició que ha fet el partit taronja al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, demanant-li que activi el requeriment previ a l'aplicació de l'article 155 , com una mostra més que "només tenen un únic llenguatge i un únic missatge, que és el de la repressió, la intervenció i l'ocupació, si cal, del nostre país", ha reblat. També el president del PP, Pablo Casado, ha apuntat cap al 155 recordant a Sánchez que els populars tenen la majoria absoluta al Senat, que és el que ha d'aprovar una intervenció de la Generalitat.El conseller també s'ha referit a l'atac terrorista a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Cornellà de Llobregat, i ha explicat que tot i que no és pot "menystenir" el fet que hagi mort una persona i, quan encara considera que "és aviat per prendre conclusions", veu "obvi" que els agents policials "han tractat de complir amb el seu deure".

