Fachin, davant del rebrot ultra: «El franquisme no va morir amb Franco»

Acte "El franquisme entre nosaltres: només escorrialles?". Foto: Josep M. Montaner

El franquisme no va morir amb el dictador i treu el cap els darrers mesos en forma d'auge de les accions ultres a Catalunya. Així ho ha assegurat aquest dilluns l'exdiputat de Podem Albano Dante Fachin en una conferència a la Universitat Catalana d'Estiu en què ha coincidit amb Jordi Borràs i on també ha criticat el seguidisme que afirma que l'esquerra espanyola fa de la dreta.L'ara líder de Som Alternativa i el fotoperiodista expert en extrema dreta han analitzat a la xerrada "El franquisme: només escorrialles?" l'increment del vandalisme i les agressions feixistes contra el procés. I és que l'independentisme ha fet sortir a la llum aquest moviment i, sentint-se emparada per l'escassa reacció de l'estat espanyol i esperonada per certs partits, l'extrema dreta es desenvolupa amb un sentiment de pràctica impunitat.Moderat pel periodista Quico Sallés, Fachin ha assegurat davant d'un auditori ple a vessar que el "franquisme no és només Franco", sinó que també tota una "estructura d'estat" que es manté viva. Així, ha posat d'exemple la manera de maniobrar de l'empresari Florentino Pérez o la del líder del PP, Pablo Casado.Fachin ha criticat també a l'esquerra espanyola per "renunciar" als seus objectius després de la transició i "acceptar el programa polític, social i econòmic de la dreta". En aquest marc, ha continuat l'exdiputat, l'independentisme català és "el motor que està posant contra les cordes l'esquerra de la resta de l'Estat, que comet errors i traïcions".Tot i això, Fachin assegura que no perd l'esperança i que s'ha de fer una crida a l'esquerra espanyola. "Pablo Iglesias ha d'assumir que, si vol dur a terme els seus objectius polítics, com enderrocar l'Ibex 35, es trobarà amb el mateix mur amb el que ha topat l'independentisme, amb els mateixos que han empresonat els presos polítics", li ha recordat al seu excompany de partit.Al seu torn i en la mateixa línia de l'exdiputat, Borràs ha matisat que, per bé que seria una "fal·làcia" dir que Espanya és un estat feixista, "el franquisme continua tenint un poder immens". El fotoperiodista ha assegurat que, així com "Alemanya va fer un procés de desnazificació, Espanya no va fer un procés de desfranquització". Ho ha exemplificat recordant que Alemanya té tipificat per llei que no es pot mostrar cap símbol feixista, que Espanya és el segon país amb més fosses comunes sense exhumar del món o que encara no s'ha enderrocat el Valle de los Caídos.També ha repassat els orígens i les transformacions de l'extrema dreta espanyola. Ha explicat que, a diferència d'altres països europeus, a la transició i en l'actualitat, el franquisme va ser incorporat en diferents partits polítics, tot i puntualitzar que "no es pot dir que Ciutadans o el Partit Popular siguin d'extrema dreta".A la pregunta de si Fachin entrarà a format part de la CUP -qui va negociar incorporar-lo , per bé que l'exdiputat finalment va fer campanya tant per aquest partit com per ERC -, aquest ha respost que no ho té previst. Ha assegurat que encara creu amb una Espanya federal, però que veu l'independentisme com un perfecte aliat per lluitar contra el règim del 1978.També ha estat preguntat el fotoperiodista per l'escalada de violència feixista al carrer. Ha avisat que, "si encara no hi ha hagut cap mort, ha estat per una qüestió atzarosa", i ha recordat que l'extrema dreta va agredir tres persones el passat 27 d'octubre a passeig de Gràcia i que va calcinar l'ateneu de Sarrià . I ha reblat: "Espero que no fem tard, la gent -inclòs alguns independentistes- no són conscients del perill d'aquests atacs".Durant l'acte celebrat al Liceu Charles Renouvier, s'ha informat a Borràs que el grup parlamentari d'ERC i el PDECat al Congrés dels diputats han registrat la petició de la compareixença del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la Comissió d'Interior per l'agressió del fotoperiodista per part d'un agent de la brigada d'informació de la Policia Nacional . Borràs ha celebrat la iniciativa dels grups parlamentaris catalans i l'ha valorat d'"oportuna", i espera que el ministre doni explicacions "del que ha passat i del que estant fent amb aquest policia".

