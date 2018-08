L'Audiència de Barcelona confirma un any de presó per a l'activista Andreu Curto

Els grups de suport #AdreuAbsolucio i Alerta Solidària han anunciat que no accepten la sentència i que seguiran donant suport a Curto en els dos judicis pendents sobre fets ocorreguts aquesta mateixa jornada.

La secció vuitena de l'Audiència Provincial de Barcelona ha ratificat la condemna d'un any de presó al jove activista tortosí Andreu Curto, al qual responsabilitza dels delictes de danys i coaccions en relació amb els drets dels treballadors per participar en un piquet que va intentar tancar un hotel del barri de Sants durant la vaga general del 29 març de 2012. La pena, a la qual s'afegeix una multa de quatre mesos a set euros el dia i el pagament 1.268,53 euros per danys, li va ser imposada inicialment pel jutjat número 13 de Barcelona després del judici que va tenir lloc el passat 6 d'octubre.Finalment, tot i la petició en aquest sentit de Fiscalia, que demanava en total quatre anys de presó, va ser absolt del delicte de desordres públics, absolució que l'Audiència també ha confirmat.El tribunal no ha estimat els arguments presentats en el recurs d'apel·lació per part de la defensa de l'activista: argumentava que el responsable de l'hotel va entrar en contradiccions en la seva primera declaració , que els Mossos que van declarar no eren presents durant els moments del fets o que no es va aportar la gravació de les càmeres de seguretat per atribuir-li els fets.

