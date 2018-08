Interior assegura que l'atac terrorista a Cornellà és un fet «aïllat» ara ja «neutralitzat»

Escorcoll al domicili de l'atacant Foto: ACN

L'atac terrorista que s'ha produït aquest dilluns a primera hora a la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Cornellà de Llobregat era un fet "aïllat", que tenia com a objectiu principal la policia catalana, ara ja "neutralitzat". Ho ha assegurat el conseller d'Interior, Miquel Buch, en roda de premsa, després que s'hagi reunit de forma excepcional el Gabinet de Coordinació Antiterrorista al Departament d'Interior.Aquesta reunió s'ha fet posteriorment a la subcomissió d'informació entre els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Entre els assistents a la reunió d'Interior s'ha destacat la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, que ha acompanyat el conseller d'Interior; el director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez; el cap dels Mossos, Miquel Esquius, i el cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central, Rafel Comes, entre d'altres.Els Mossos consideren que és un atac aïllat pel tipus d'atac, pel contingut i perquè no hi ha hagut cap rèplica. En aquest escenari, però, la policia catalana manté la consideració d'atemptat terrorista. "Continuem tractant l'atac com un atemptat terrorista, però amb la informació que disposem, no hi ha cap indici més", ha assegurat Comes, que ha precisat que encara hi ha un "volum important" de material i documentació per estudiar i analitzar -a part de les imatges de la càmera del vestíbul-, i que aportarà informació sobre la motivació que ha portat l'home a abraonar-se sobre l'agent amb un ganivet de grans dimensions.En qualsevol cas, des del Departament d'Interior han assegurat que no hi ha cap persona detinguda, i que ningú més ha reivindicat l'atac. A més, i arran del registre realitzat a casa de l'atacant, Comes ha confirmat que no s'hi han trobat explosius ni armes.El president de la Generalitat ha expressat "ple suport" als Mossos d'Esquadra després de participar en la reunió, que ha durat una hora i mitja. A través de Twitter, Torra ha especificat que el Gabinet ha servit per analitzar aquests fets "greus". "Un cop més, expresso el meu ple suport als Mossos per la seva feina, dedicada a la seguretat de tota la ciutadania", ha afirmat.Al migdia, el cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central, Rafel Comes, ha assegurat que tracten l'atac com un atemptat "clarament terrorista". Els fets han suceït a les 5.50 hores d'aquest dilluns, quan un home ha entrat amb un ganivet a la comissaria de Cornellà de Llobregat, al crit d'"Allahu Akbar” (“Al·là és gran"). Per aquest motiu ha estat abatut. L'individu tenia uns 30 anys i era veí del municipi d'origen algerià.Segons ha precisat Comes, l'atacant ha intentat accedir a la comissaria trucant per l'intèrfon i ha afirmat "de manera insistent", que havia de fer una consulta. Quan la persona que hi havia a la recepció ha accedit a obrir la porta, l'home "s'hi ha abraonat" amb un ganivet de dimensions considerables i amb "voluntat clarament homicida i predeterminada a acabar amb la vida" de l'agent, ha assegurat el comissari enc ap. Davant d'aquesta situació, ha continuat, el mosso "ha fet ús de l'arma del foc" per "salvar la seva pròpia vida".Mossos qualifica l'atemptat de "clarament terrorista" perquè es tracta d'un atac dirigit directament a un agent del cos policial i per les paraules que han acompanyat l'atac, fent referència a Al·là. A més, el fet que la investigació de l'atac hagi estat assumida per l'Audiència Nacional referma els indicis terroristes. No es considera provable que l'atac fos planejat, tot i que la voluntat era "clarament predeterminada a matar".El jutjat d'instrucció 2 de Cornellà ha practicat l'aixecament del cadàver, i ha acordat la confiscació de l'arma. També ha demanat que es facin les proves de balística. El cas, però, el porta l'Audiència Nacional, que continua amb les diligències.Agents dels Mossos han registrat el domicili de l'atacant per trobar proves sobre les possibles motivacions de l'acció d'aquest home de 29 anys i nascut a Algèria. La policia ha aixecat acta del cadàver de l'atacant poc abans de les 10.00 i, posteriorment, se l'ha endut amb una furgoneta. L'home vivia al carrer Garraf 6, a tres carrers de la comissaria, on s'està procedint a realitzar un escorcoll.Els detalls sobre el moment de l'atac, el nombre de trets o el lloc del cos on s'ha disparat resten sota secret de sumari, ha indicat el comissari Comes, que tampoc ha precisat si l'exparella de l'home està en custòdia policial i quina ha estat la declaració que ha prestat.Els Mossos també han donat ordres a totes les comissaries del país perquè prenguin mesures d'autoprotecció. Aquest dimarts, per altra banda, s'ha convocat de forma excepcional Centre d'Intel·ligència Contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) a Madrid, on s'ha convidat el cos dels Mossos d'Esquadra.Tot i els fets, la Mesa de Valoració de l'Amenaça Terrorista del Ministeri de l'Interior ha acordat mantenir el nivell 4 de l'alerta antiterrorista. La mesa es reuneix amb una periodicitat mínima setmanal per avaluar qualsevol canvi en la situació de l'amenaça i després de l'intent d'atac d'aquesta matinada ha avançat la trobada a aquest matí. D'altra banda, per reforçar la seguretat dels agents policials, la Secretaria d'Estat ha decidit activar els protocols de mesura d'autoprotecció complementària.Per la seva banda, l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat també assegura que l'atac és "un fet aïllat" que "en cap cas afecta la convivència ni posa en risc la normalitat de la ciutat". En aquest sentit, el consistori ha emès un comunicat per enviar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania i demana que no es treguin conclusions fins que no hi hagi un resultat "concloent" de la investigació. El consistori també ha lamentat els fets, mostra la màxima confiança en l'actuació policial i posa tots els recursos municipals a disposició dels investigadors.

