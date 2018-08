El govern espanyol defuig prendre mesures per frenar els atacs ultres de policies

El Congrés debatrà dilluns si Marlaska ha de comparèixer després de les peticions d'ERC i el PDECat

L'Estat no mourà un dit per posar fre a la proliferació d'agressions a l'independentisme per part d'agents dels cossos de seguretat espanyols. Així ho han reconegut aportaveus de la delegació del govern espanyol a Catalunya i del ministeri de l'Interior, mentre que els portaveus del cos de la Guàrdia Civil ni tan sols han acceptat fer cap valoració sobre aquest assumpte malgrat l'evidència de la implicació d'agents de l'institut armat.I això que, en poc més d'un mes, ha sortit a la llum que fins a tres agents haurien protagonitzat accions d'aquest tipus. El primer va ser el d' un inspector de la Policia Nacional que va agredir el fotoperiodista Jordi Borràs , a qui va trencar el nas, mentre duia una navalla i cridava "Viva España" i "Viva Franco". El policia, a més, resulta que forma part de la de la Brigada d'Informació acusada pels Mossos d'alertar gihadistes Dies més tard, dos diputats d'ERC, Josep Maria Jové i Jenn Díaz, van presentar una denúncia perquè un altre agent de la Guàrdia Civil els hauria insultat quan passaven per davant de la comissaria de la Via Laietana. Finalment, aquest cap de setmana, els Mossos van identificar un guàrdia civil que, junt amb 13 persones més, feien una batuda per la Ribera d'Ebre, amb mapes, eines i objectes punxants per retirar llaços grocs i símbols independentistes, motiu pel qual se'ls podria aplicar la llei de seguretat ciutadana.Malgrat tots aquests casos, la delegació del govern espanyol, dirigida per la socialista Teresa Cunillera, argumenta que, en cas que hi hagi una denúncia formal, aquesta es trobarà en via administrativa o judicialitzada i, per tant, sent investigada per un jutge o pels Mossos, motiu pel qual l'executiu no obrirà un nou flanc. "Respectarem totes les sentències", afirmen, i es posen en la "màxima disposició a col·laborar en la lluita contra totes les violències", però no instaran els agents policials de l'Estat a evitar noves actuacions d'aquest tipus ni prendran mesures per aconseguir-ho o fer que mantinguin la neutralitat política com a funcionaris.Des del ministeri d'Interior, capitanejat pel jutge Fernando Grande-Marlaska, recorden igualment que, en el cas de l'agent que hauria agredit Borràs, ja hi ha una investigació interna oberta, i que, arran de les denúncies dels diputats d'ERC i de la possible actuació dels Mossos contra la retirada de llaços grocs, aquests fets també s'investigaran judicialment o policialment, motiu pel qual es limiten a mostrar "respecte per aquestes investigacions". Tot i això, no prendran mesures especials ni es mouran per evitar nous casos similars.La Guàrdia Civil, de fet, és molt més expeditiva i ni tan sols opina sobre els fets que afecten un dels seus agents. "No farem declaracions d'aquest tema", es limiten a dir, tot i que a l'afectat se li podria aplicar la llei de seguretat ciutadana, amb multes de d'entre 601 a 30.000 euros. No sembla, però, que se l'hagi de canviar de destinació ni amonestar internament, ni que el cos prengui cap decisió sobre aquesta qüestió, tot i que fa uns anys, al País Valencià, la Guàrdia Civil sí va enviar, per exemple, una nota interna als seus agents per frenar la col·laboració que es detectava amb l'extrema dreta.Malgrat aquesta negativa a actuar, els diputats Gabriel Rufián (ERC) i Feliu Guillaumes (PDECat) han reclamat la compareixença de Marlaska al Congrés perquè doni explicacions sobre aquestes polèmiques actuacions policials, ja que denuncien massa passivitat per part de l'executiu central. La diputació permanent de la cambra baixa es reunirà dilluns vinent i llavors es veurà amb quins suports compten. El ministre vol donar la cara? "És un tràmit parlamentari", es limiten a respondre des del seu departament, tot i que l'independentisme tem que el PSOE uneixi els seus vots amb els de PP i Cs per evitar que hagi de donar explicacions.

