Detenen dos homes per colpejar un noi amb una ampolla al cap i robar-li la cartera a Lloret de Mar

Els Mossos han detingut dos homes, de 28 anys i de nacionalitat francesa, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació a Lloret de Mar (Selva). Els fets van passar el passat dijous pels volts de les nou del matí quan uns agents de paisà que estaven patrullant van rebre l'avís d'un robatori a la Cala dels Banys.Quan la patrulla hi va arribar va trobar un noi que els va explicar que dos joves l'havien agredit amb una ampolla de vidre al cap, l'havien colpejat amb els punys i se li havien endut la cartera amb tota la documentació i 50 euros en bitllets fraccionats. Els Mossos van acompanyar la víctima al CAP de la població perquè l'atenguessin de les lesions lleus que presentava i van muntar un dispositiu per localitzar els agressors.Els agents els van detenir poc després. Un d'ells duia, dins la seva bossa de mà, els diners rebregats. Després de passar a disposició judicial, els dos detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs.

