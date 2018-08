Un ferit greu en bolcar un camió a la C-12, a Ribera d'Ebre

Una persona ha resultat ferida greu aquest dilluns al migdia en bolcar el camió en què viatjava de copilot a la carretera C-12, en terme municipal de Tivissa (Ribera d'Ebre). Els serveis d'emergència han rebut l'avís del fet poc abans de les dues. Segons els Bombers, el ferit ha quedat atrapat pel braç al camió, i han fet falta tasques d'excarceració per rescatar-lo.L'home ha estat traslladat en helicòpter a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa, per ser atès de les fractures obertes que s'havia fet a l'extremitat afectada. A banda de rescatar el ferit, els Bombers, que hi han enviat quatre dotacions, també han hagut de netejar la calçada per una fuita del dipòsit de combustible i d'oli que ha sofert el vehicle bolcat.

