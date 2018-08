Els membres de «La Manada», vetats en una piscina pública per «alarma social»

L’Ajuntament del municipi sevillà de Palomares del Río ha informat aquest dilluns sobre els fets van tenir lloc durant el dissabte a la piscina del poliesportiu municipal a la qual van acudir diversos membres de "La Manada", condemnats per l’Audiència Nacional a nou anys de presó per un delicte d’abús sexual contra una jove als Sanfermines del 2016. Els integrants van ser increpats pels usuaris després que reconeguessin les seves cares i van haver de passar a una altra zona fins que va tancar la instal·lació per poder sortir.“Des de l’equip de govern no permetrem que persones que han estat declarades non grates per part del ple d’aquest ajuntament vinguin al nostre poble a utilitzar els nostres espais públics per provocar alarma social, ni permetrem que un operari municipal utilitzi les dependències municipals per a ús personal, dels seus familiars o amics”, assenyala en un comunicat l’Ajuntament de Palomares, signat per la primera tinent d’alcalde, Juana Caballero, d’IU.Així, explica que aquest dissabte es va generar “una important alarma social”, que espera que “no es torni a produir”, quan alguns membres de "La Manada", acompanyats per un operari municipal, van accedir a les instal·lacions del poliesportiu municipal en horari d’obertura al públic.“Els usuaris, en reconèixer els violadors, van començar a increpar-los amb crits en contra de la seva presència, motiu pel qual van ser acompanyats per aquest operari municipal a les dependències annexes del camp de futbol, on van estar-se fins que va tancar la piscina”, agrega.Per aquest motiu, ha anunciat que s’obrirà un expedient informatiu per depurar totes les responsabilitats que “aquesta persona pugui tenir pel que fa a l’ús indegut d’unes instal·lacions públiques per al benefici d’uns violadors”. “No permetrem que Palomares del Río es converteixi en refugi de violadors ni de delinqüents, ni tolerarem que la nostra ciutadania se senti alarmada per aquest tipus de visitants indesitjables”, sentencia.

