​Àngel Ros s'incorpora com a ambaixador d'Espanya a Andorra

El nou ambaixador d'Espanya a Andorra i exalcalde de Lleida, Àngel Ros, s'ha incorporat aquest dilluns al seu nou càrrec, segons informa l'Agència de Notícies Andorra citant fonts de l'ambaixada. El també president del Partit dels Socialistes de Catalunya substitueix Manuel Montobbio, que passa a ocupar la representació oficial i permanent d'Espanya al Consell d'Europa a Estrasburg.Està previst que a finals d'aquest mes Ros lliuri les cartes credencials al copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, segons han indicat des del Bisbat d'Urgell. Tot plegat, arriba després que el Consell de Ministres aprovés el seu nomenament el passat 3 d'agost, un cop l'executiu andorrà li va concedir el seu plàcet. Recentment, l'Associació de Diplomàtics espanyols hi va mostrar la seva "disconformitat" perquè considera que és un nomenament "polític" fent referència al fet que aquest no té a veure amb la carrera diplomàtica.La seva dimissió com a paer en cap, després de catorze anys com a alcalde de Lleida, es va formalitzar el passat 14 d'agost, quan el ple municipal de la capital del Segrià va acceptar la seva renúncia. Està previst que el 29 se celebri una nova sessió per escollir el seu substitut a l'alcaldia.

