Casado i Rivera es valen de Torra per demanar a Sánchez un nou 155

L'oposició de dretes a Espanya intenta aprofitar les paraules del president de la Generalitat, Quim Torra, dient que s'havia d'"atacar" l'Estat, per obrir un nou front contra el sobiranisme i alhora contra el govern socialista. El líder del PP, Pablo Casado, ha demanat avui al president espanyol, Pedro Sánchez, que "posi fre" a Quim Torra i que expliciti la "resposta jurídica" a les paraules del president català. Casado ha posat els vots del seu partit al Senat, on disposa de la majoria absoluta, per aplicar un nou 155.Per la seva part, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha exigit avui a Pedro Sánchez que enviï a Torra un requeriment formal arran d'aquestes declaracions. Segons Rivera, les paraules del president català "s'han de prendre seriosament" i "cal prendre mesures" per garantir que Torra acati la legalitat. El requeriment formal seria el primer pas previ a l'aplicació, altre cop, de l'article 155.Albert Rivera ha volgut deixar clar que si Torra no respongués a aquest requeriment acatant de forma expressa la Constitució, s'obriria la porta per aplicar de nou l'article 155. En aquest cas, ha dit, caldria que les forces constitucionalistes decidissin si el 155 seria aplicat "durant més temps i sobre competències més concretes".Rivera ha agraït, irònicament, a Torra que sigui clar en els seus objectius, que són anar contra l'Estat. I ha advertit a Sánchez que s'equivoca d'aliats. El dirigent unionista ha afirmat que no té cap sentit que siguin els partits sobiranistes els qui siguin, en aquests moments, els àrbitres de la política espanyola al Congrés.La proposta de PP i Ciutadans, però, té poc recorregut. La intervenció de la Generalitat ha de ser aprovada pel Senat, però sempre a proposta del govern espanyol. Sense que l'executiu prengui la iniciativa, no té cap possibilitat de prosperar.Un altre dirigent unionista que s'ha pronunciat sobre les declaracions de Torra és Xavier García Albiol, el president del PP català. Ho ha fet contradient-se amb les paraules de Casado. Albiol ha dit avui que encara no es donen les circumstàncies concretes per poder aplicar l'article 155, ja que l'executiu català es mou en el terreny de les paraules i no dels fets.Albiol va topar amb Torra durant l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona, protagonitzant una picabaralla pública amb el president. Aquest dilluns, Albiol ha demanat a l'executiu socialista que explori, a través de la fiscalia, si amb les seves paraules, Torra ha comès delicte d'"apologia de la violència" amb les seves declaracions, que ha titllat de "bèl·liques".En una entrevista al programa 'Espejo Público' d'Antena 3, Albiol ha lamentat que el govern espanyol consideri que les declaracions "són només paraules", ha insistit en que cal una "actitud" de defensa de l'estat de dret. Per això, el líder del PPC ha recordat que el codi penal contempla el delicte d'apologia a la violència.Per la seva banda, des de l'executiu espanyol s'insisteix en treure ferro a l'expressió de Torra. La vicepresidenta Carmen Calvo ja va dir que no s'ataca l'Estat "amb una frase", i avui mateix, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha incidit en la mateixa línia, tot dient que les paraules del president català "són només una frase" i que "la vida continua". Cunillera sí que ha reclamat que el Parlament de Catalunya estigui actiu, ja que és el fòrum on el president ha d'explicar la seva gestió de govern.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)