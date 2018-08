VÍDEO Els CDR tenyeixen de groc i clamen «llibertat» a la platja de Blanes

Para-sols i estelades desplegats pels CDR de Blanes, Lloret i La Selva Foto: CDR Blanes

📽️ VÍDEO DE L'ACCIÓ DELS CDR DE LA SELVA A LA PLATJA DE BLANES

Avui amb @CDRLloretdeMar i la resta de CDR de La Selva hem anat a la platja a reclamar llibertat i democràcia, aquí podeu veure el vídeo de la jornada. pic.twitter.com/jERnm6CpeB — CDR Blanes (@CdrBlanes) 19 d’agost de 2018

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han tornat a les platges aquest diumenge en ple debat sobre la col·locació de llaços o para-sols grocs i estelades en espais públics. La retirada de símbols de part de grupuscles espanyolistes -amb guàrdies civils inclosos - i en ocasions impulsades des de formacions polítiques com Cs, no han impedit que els CDR de La Selva protagonitzessin una acció a una de les platges de Blanes.Tal com es pot veure en el vídeo gravat per un drone que han penjat al seu compte de Twitter, desenes de persones han desplegat 80 para-sols de color groc -alguns pintats amb les paraules "Freedom" i "Democràcia"- i també estelades. L'objectiu de l'acte era seguir denunciant la presència de presos polítics a l'Estat.

