Detingut per agredir la parella embarassada de dos mesos a Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest diumenge un home de 37 anys d'haver agredit, presumptament, la seva parella, embarassada de dos mesos, en un habitatge del carrer Vallcalent de la capital del Segrià. Cap a les 17.15 hores, una patrulla del cos es va desplaçar fins al lloc després de rebre l'avís de la víctima.Els agents van aturar el presumpte agressor mentre baixava per l'escala de l'immoble. La dona va confirmar que es tractava de la seva parella i que aquest l'havia colpejat i insultat fins l'arribada de la policia. Davant la denúncia de la víctima, els agents van detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar.La dona va ser trasllada al CAP Prat de la Riba on va rebre assistència sanitària i va ser sotmesa a un reconeixement mèdic.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)