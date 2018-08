L'alcohol, la droga amb més demanda de tractament a Catalunya

Colom ha il·lustrat la "magnitud" de l’alcoholisme a la societat en apuntar que el conjunt de l’atenció especialitzada en drogodependències a Catalunya atén "només entre el 20% i el 25% de les persones que tenen aquest problema". "Continua sent una malaltia molt estigmatitzant i amagada", ha observat Colom abans d’insistir en el missatge que "existeixen tractaments efectius que cal fer "com més aviat millor".Una segona dada rellevant de l’estudi és el repunt dels "inicis de tractament" per cocaïna. El 2017 van ser més de 3.000 les persones sol·licitants, la qual cosa manté la tendència a l’alça iniciada el 2015 després d’anys de caiguda sostinguda del registre.Colom ha admès que "caldrà seguir" aquest augment però, per ara, ha circumscrit el repunt a la “demanda de tractaments” i ha insistit que no es pot vincular el volum puntual de tractaments de deshabituació amb l’increment o disminució del consum general de la substància.Quant a les atencions per altres drogues, el 2017 l’heroïna va suposar un 13% del total, el cànnabis un 12%, el tabac un 4% i les drogues sintètiques un 5%. Segons l’Informe Sistema d’Informació sobre Drogodependències, el perfil mitjà del qual sol·liciten iniciar un tractament de deshabituació és el d’una persona d’entre 30 i 50 anys (en un 78%, homes)-, de nacionalitat espanyola en un 84% dels casos, estudis “bàsicament” primaris, residència estable al país i “el doble o triple de possibilitats d’estar a l’atur”.Per sexes, el 78% dels sol·licitants l’any 2017 van ser homes, per només un 22% de dones. La diferència és especialment gran en els tractaments per cocaïna, heroïna i cànnabis, una mica més moderada amb l’alcohol (75% / 25%) i gairebé inexistent amb el tabac (54%/46%).Un dels aspectes que destaca l’Informe fa referència a la convivència d’aquestes persones amb el seu entorn. En aquest sentit, i malgrat que les edats mitjanes d’inici de tractament en totes les drogues (menys el cànnabis) estan per sobre dels 38 anys, un 23% de les persones que han iniciat un tractament viu amb els pares. “Això ens podria fer pensar en les dificultats de portar una vida personal i independent que es poden associar a l’addicció a una droga”, apunten.